SE QUIERE ENGANCHAR

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Francisco Javier Rodríguez García, ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, ex diputado local plurinominal perredista y panista por la vía de mayoría relativa, Sexto Distrito Electoral, y ex síndico municipal en el Ayuntamiento de Colima 2015-2018 que fuera presidido por el panista Héctor Insúa García, se declara listo, preparado como el que más, para contender en 2024 por la alcaldía capitalina donde ahora cobra como Secretario, además de usufructuar su diputación conyugal en la LX Legislatura Estatal. Estos ingresos más las propinas le dan para costear su precampaña.

Hay que recordar que ya en las elecciones de 2021 el muy travieso Paquito intentó ser candidato al mismo cargo por el partido político que lo quisiera postular, pero no logró engancharse canturreando la de “qué dice señor, me lleva, ya traigo mi maletita. Señora no me la llevo porque tengo a quien llevar, hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar”. Y es que el ex priista, experredista y ex panista no tiene escrúpulos ideológicos ni partidistas sino todo lo contrario.

Por ello, puesto y dispuesto está a irse con el mejor postor. Mientras llega el tiempo de comprometer sus encantos con el partido o los partidos políticos que crea le convengan, seguirá aprovechando el cargo que le confió la alcaldesa Margarita Moreno González, para posicionarse en el ánimo de los electores y armar como lo está haciendo su estructura de proselitismo y promoción a través de los comités de participación ciudadana en cada barrio, colonia y comunidad del municipio.

El primer equipo político electoral de Rodríguez García lo conforman los, las y les que logró meter a la nómina municipal, y en el Congreso del Estado como asistentes de la diputada Priscila García Delgado. Su gran asesor es el estratega Fernando Antero Valle, líder invicto en contiendas electorales plurinominales en el estado, y quien le asegura el respaldo panista llegado el momento de las definiciones. El perredista ya lo tiene de antemano el angelito Rodríguez García.

El futuro candidato a presidir la alcaldía de Colima el próximo trienio fundamenta sus legítimas aspiraciones en su experiencia como dirigente partidista, dos veces diputado local, sus victorias por la vía de mayoría relativa en los distritos electorales dos y seis, en su desempeño como síndico municipal en la administración para olvidar que fuera encabezada por el prófugo del panismo Héctor Insúa García, y ahora en su importante posición de secretario del Ayuntamiento de Colima.

Como Francisco Javier Rodríguez García ve a su jefa Margarita Moreno González enfilada hacia el Senado de la República, argumenta que no hay conflicto entre ellos sino plena armonía y condiciones propicias a una alianza política estratégica entre ambos para lograr sus objetivos ciento por ciento compatibles. Él cree firmemente que la fórmula Margarita-Francisco Javier sería competitiva, ganadora, en las elecciones de 2024, sin importarles lo que les pongan enfrente, pues atraería a panistas, priistas y perredistas por igual. Así de fácil.

Por su probada capacidad competitiva y conocimiento del tejer y maneje electoral, y el respaldo de Margarita, Francisco Javier Rodríguez puede ser un fuerte contendiente por la alcaldía de Colima 2024-2027 que también pretende la diputada local prisita Hilda Lizette Moreno Ceballos, respaldada nada más, ni nada menos por el ex rector de la Universidad de Colima y ex gobernador del estado, Fernando Moreno Peña.

Convencido de que al que madruga los ciudadanos le ayudan, más tardó Francisco Javier Rodríguez García en asumir el cargo de secretario de Ayuntamiento de Colima invitado por Margarita Moreno González, sin soltar la diputación local marital, que en empezar a trabajar en su proyecto político personal de cara al 2024. Llueva, truene o relampagueé, él ya está en el arrancadero.

Se dice que…

*Genial propuesta ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quitarle el nombre al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “porque afectan a Jalisco”, pero también debe hacerse lo mismo con la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el de Ciudad Juárez, etc., para ser parejos.

*Para la diputada local panista Fernanda Salazar Martínez, “independientemente de a qué bloque parlamentario se pertenezca, lo importante es trabajar en buscar las coincidencias y mejorar la labor legislativa en beneficio de la población colimense Debemos empezar a trabajar en equipo, debemos buscar las coincidencias, es algo que hemos dicho en tribuna, en entrevistas, siempre buscar las coincidencias básicas de cómo llegar de mejor manera a la ciudadanía de manera más rápida y menos conflictiva”.