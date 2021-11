Se esperan más cambios en dependencias de gobierno/ Todos juntos por la 4T… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

“Se están tardando en limpiar la casa”, eso es lo que empiezan a manifestar quiénes lucharon para que hubiera un cambio radical en el gobierno estatal y sacar del poder al PRI, pero también sacar a los que junto con la dinastía priísta durante décadas han sido beneficiados con estar en puestos o tener un empleo como pago por su trabajo político en la elección..

Y es que estamos de acuerdo con el plan de no generar una persecución, pero en honor a la verdad y a la justicia, muchas personas incrustada aún en dependencias, que son leales a “los mismos de siempre” y enemigos de la 4T, presentaron su renuncia, pero no han sido relevados de sus cargos. Lo peor viene cuando ellos se burlan de los que en la lucha entregaron el alma y hasta el pellejo, para que la alternancia se diera en el estado de Colima.

Y tras el triunfo de Morena y su ascenso en el gobierno estatal, aún hay Miles de vacantes que pueden ser ocupadas por gente de la 4T y sus aliados, también en ellos hay capacidad y talento para realizar un extraordinario trabajo como funcionarios, como empleados, porque ahora si es cuando se debe cuidar la casa, para que no se filtre información y para que no estén boicoteando a este gobierno que inició hace unos días. .

Y pongamos el ejemplo el municipio de Manzanillo dónde el grupo del ex gobernador Fernando Moreno Peña sigue liderando posiciones, ahí está Francisco «Pico» Zepeda, aún como rector de la UTEM, y las posiciones como el Conalep, Usae, y nombramientos temporales para supervisores, directivos, jefes de área, en Educación, Salud, Seguridad Pública, Finanzas, Turismo, por citar algunas dependencias.

Todos ellos apoyaron al proyecto de Mely Romero y si tuvieran un gramo de vergüenza, deberían renunciar de inmediato, con carácter de irrevocable, porque están ocupando un puesto de un gobierno en el que no creen y no apoyaron, ahí están los post en Facebook y lo que dijeron durante la pasada elección.

Y así vemos a puros hijitos políticos de Fernando Moreno Peña y de varios ex gobernadores en las diferentes dependencias de Gobierno del Estado, esto se repite en los diferentes municipios del estado y la pregunta salta de inmediato ¿Acaso no hay más gente valiosa en la 4T que pueda brindar sus servicios al estado? Pues aparte de la filtración del ex gobernador citado, que tiene sus ojos y oídos en cada dependencia, es el mensaje que se está enviando a los Cuatroteístas, que dieron todo en campaña y no han sido tomados en cuenta; y no me refiero a ex priistas, sino a los seguidores morenistas y a los leales a los principios de la 4T, y esto ya involucra a muchas fuerzas políticas que están apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto es que sí se deben barrer las escaleras, sacudir a fondo y limpiar la casa, por qué «los mismos de siempre obedecerán al mismo amo», al que los puso, ése que después de varios sexenios, quiere seguir tomando decisiones en Colima.

TODOS JUNTOS POR LA 4T: hace 5 días los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (NA) acordaron ir en alianza en las elecciones que se desarrollarán el próximo año en Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.

Los dirigentes de los cuatro partidos aseguraron que irán en conjunto tanto en las elecciones a gobernador y a los congresos estatales y Mario Delgado, presidente de Morena, destacó que los candidatos no necesariamente serán de ese partido.

«Nunca ha sido condición con nuestros aliados que los candidatos, las candidatas, tienen que ser de Morena, tuvimos muchos candidatos del magisterio, de Fuerza Turquesa, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, lo pueden constatar en las distintas fracciones parlamentarias»

En el caso de gubernaturas dijo «también tuvimos la participación de aspirantes del Partido Verde, del Trabajo, y será igual, yo reconozco que hay liderazgos en el Partido del Trabajo, en el Partido Verde, que podrían encabezar las candidaturas a gobernador o gobernadora, es parte de esta alianza que estamos sellando aquí».

Está por demás decir que después de esto se preparan para la elección más importante para el país en 2024, y este tema de las candidaturas de las alianzas en las entidades donde habrá elecciones para gubernaturas y congresos locales.

Sin embargo este pacto va más allá y es que todo debe estar armado y planchado para el 2024, así es que no le extrañe amable lector, lectora, si ve cambios en las posiciones de gobierno estatal, y es que el mensaje de Mario Delgado líder nacional de Morena fue claro, y los aliados serán considerados para sumar fuerzas y definitivamente estarán en posiciones clave en los diferentes estados donde gobierna Morena, pues nunca como hoy, los aliados serán determinantes para obtener el triunfo en las urnas. Al tiempo.