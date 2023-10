Salud Colima ofrecerá Jornadas de vasectomía sin bisturí, del 9 al 20 de octubre

* Este procedimiento se realizará en el Hospital Materno-Infantil y en el Hospital General Manzanillo.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima informó que del 9 al 20 de octubre ofrecerá jornadas de vasectomía sin bisturí, como método permanente de planificación familiar entre parejas y hombres con paternidad satisfecha; se realizarán de lunes a viernes en el Hospital Materno-Infantil (Villa de Álvarez) y el Hospital General de Manzanillo, donde los interesados pueden hacer contacto y agendar cita a través del teléfono 312-241-8566.

El componente de Planificación Familiar y Anticoncepción de la dependencia estatal indicó que estas jornadas también contemplan información, orientación y consejería dirigida al autocuidado, la corresponsabilidad en prevención de embarazos no planeados y de infecciones de transmisión sexual.

Esta técnica se realiza de forma gratuita y es un procedimiento que dura 20 minutos y no requiere hospitalización, además que no se requieren de estudios pre-operatorios, ya que no representa ningún riesgo para la salud y se puede reanudar actividades físicas después de 48 horas.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para hombres en edad fértil de 20 a 64 años de edad y la opción más segura para los hombres sexualmente activos que ya no desean tener hijas o hijos y para aquellos que definitivamente no desean tenerlos.

La Secretaría de Salud indicó que con estos servicios se busca favorecer el ejercicio de la sexualidad elegida, protegida y saludable, a través de acciones de anticoncepción, planificación familiar, prevención y atención oportuna en salud sexual, así como garantizar el acceso universal a información y servicios de planificación familiar y anticoncepción.