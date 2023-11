Salud Colima busca vacunar a 95% de menores de 5 años y personas adultas mayores contra influenza

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima informó que la meta de la campaña de vacunación contra influenza estacional, que concluirá en diciembre próximo, es vacunar a 95% de la población objetivo, como son niñas y niños de 6 a 59 meses de edad y personas de 60 y más años de edad, mientras contra el Covid-19 se aplica a personas que no han recibido o completado el esquema de vacunación.

La Subdirección de Epidemiología de la dependencia estatal informó que se está vacunando a la población con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por influenza, así como a embarazadas en cualquier trimestre del embarazo o periodo de lactancia exclusiva, personal médico y paramédico en contacto con usuarias y usuarios del sistema.

Y en el caso de la vacuna contra Covid-19, se deberá tener un avance igual o mayor a 70% en la cobertura a nivel nacional al 29 de diciembre y 100% a la fecha de término de la campaña.

Indicó que, considerando la información con la que se cuenta actualmente, se asume que el virus continuará evolucionando, con aumento de infecciones que requerirán dosis periódicas de refuerzo de la vacuna para proteger a los grupos vulnerables con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte.

Reiteró que el 15 de diciembre próximo termina la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), para niñas que estén cursando quinto o sexto grado de primaria, así como de once y doce años de edad no escolarizadas y de primer grado de secundaria y trece años de edad no escolarizadas.

Se considera a la población de riesgo: mujeres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH, así como a la población rezagada (niñas de segundo y tercer grado de secundaria, así como de catorce y quince años no escolarizadas), siempre y cuando no hayan recibido al menos una de dos vacunas en años previos.