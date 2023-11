Di María se va de la selección Argentina

CN COLIMANOTICIAS

México.- Ángel Di María, héroe para Argentina en la Final de la Copa América ante Brasil en 2021 y clave en las Copas del Mundo, anunció su retiro de la Albiceleste después de la Copa América 2024.

Luego de enfrentarse a Brasil en las Eliminatorias CONMEBOL el pasado martes, Di María, además de haber portado el gafete de capitán, fue cargado en hombros por Leandro Paredes, lo que parecía una señal sobre una posible despedida, la cual ha sido confirmada por el mismo jugador.

A través de sus redes sociales, el actual futbolista del Benfica señaló que el duelo ante la Verdeamarela fue su último en Eliminatorias CONMEBOL y al terminar la justa continental que se llevará a cabo en Estados Unidos, ‘El Fideo’ colgará los botines para su Selección.

“Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo. La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo”, redactó en sus redes sociales.

Ángel Di María con la Copa del Mundo de Qatar 2022 | INSTAGRAM: @angeldimariajm

Ángel Di María debutó con la Selección Mayor de Argentina el seis de septiembre de 2008 con apenas 20 años, seis meses y 11 días. Década y media después, ‘El Fideo’ acumula 136 partidos con la Albiceleste, en donde ha marcado 29 goles y registra el mismo número de asistencias.

En cuanto a títulos, Di María ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022, la Copa América de 2021, se coronó ante Italia en la Copa CONMEBOL-UEFA y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con información de Récord