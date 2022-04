Revocación es el ejercicio democrático de los pobres y desamparados, de si un presidente no funciona ¡Se va!

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Aunque les moleste escucharlo, leerlo, o ver los resultados a los prianistas y a quienes están en contra del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dejaron un México arruinado, con grandes problemas en materia de salud, educación, desarrollo turístico e inseguridad. Pero lo que más se ha trabajado durante estos tres años es en disminuir la brecha de desigualdad social y de acercar el apoyo de gobierno a verdaderos grupos vulnerados, aquellos que durante los sexenios priistas principalmente y panistas en dos periodos, no atajaron las necesidades de los grupos desfavorecidos; es ahí donde la balanza se inclina y serán los pobres, los que han encontrado un apoyo durante el mandato lopezobradorista, quienes salgan este domingo a refrendar su confianza y compromiso a quien realmente está trabajando por ellos y para ellos.

En resumen la Revocación a celebrarse mañana domingo 10 de abril es el ejercicio democrático de los pobres y desamparados, y serán quienes saldrán a confirmarle a la clase política “que el pueblo quita y el pueblo pone”. En el estado de Colima desde hace meses se ve el trabajo coordinado de la izquierda en Colima y es el profesor Arnoldo Vízcaíno Rodríguez precursor de la misma en la entidad, quien dirige los esfuerzos para que se cumpla la meta, haciendo uso de sus derechos salvaguardados en la Constitución, sólo que hay que señalarlo como debe ser, la oposición del PRIAN ve en el líder de izquierda Vizcaíno Rodríguez el riesgo del 2024 y los que se quieren perpetuar en el poder a través de los hijos, utilizarán todo lo posible y más, para inhibir la participación cómo lo han hecho de forma pública.

Pero vamos paso a paso, al inicio cuando el concepto Revocación de Mandato apareció, los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y los mercenarios de la información, es decir los “periodistas millonarios” lo vieron con burla, inviable y subestimaron el poder de los pobres en las urnas, por algo muy simple amable lector lectora: en la pirámide económica de México los pobres ocupan la base de la pirámide misma que crece de nivel, dejando en menor porcentaje visible a la clase media e inalcanzable a la clase alta; este es el país que nos heredaron los gobiernos del PRI, quien durante décadas gobernaron a nuestro país, ahora, si invertimos la pirámide, son los pobres los que de forma aplastante superan en número a los que siempre han recibido los privilegios, la lectura fue tan rápida que no tardaron en cambiar la estrategia y en lugar de burla, comenzaron a desgastar el concepto de Revocación de Mandato, y una vez que vieron que no lograron su objetivo, comenzaron a decir públicamente que se trataba de una farsa, que no fueran a participar en este ejercicio democrático, bueno, hasta estaban vaticinando la movilización para el 10 de abril, dejando al descubierto el terror que tienen de que el resultado no sea el que esperan los integrantes del PRIAN.

A pesar de todo esto, la gente en las redes sociales de manera pública le ha manifestado su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y serán los mismos que el día de mañana, en camión, en taxi, en mototaxi o a pie, acudan a ejercer su derecho de participar en esta consulta tan importante para la historia democrática de nuestro país. con este ejercicio se garantiza que nunca más un presidente se perpetúe en el poder y este será el ejemplo para que en todos los niveles de gobierno ocurra lo mismo. A esto es a lo que le temen los mismos de siempre, a no poder controlar al pueblo de México para su feliz retorno a la residencia oficial de los pinos, a perder de manera pública el control de los grupos vulnerados que por décadas manejaron con promesas y a que quede claro que en el 2024 las posibilidades que tienen los del PRIAN son mínimas. Esta es la verdadera razón de porqué han invertido tanto tiempos y recursos para desgastar el ejercicio democrático denominado revocación de mandato.

Y aquí es importante señalar que así como la oposición PRI-PAN, fue a chillarle al INE por la promoción a participar el próximo 10 de abril por los integrantes de Morena y los aliados de la Cuarta Transformación, es igual de sancionable el que los dirigentes nacionales y locales de los partidos PRI-PAN estén inhibiendo la participación de la ciudadanía y estén publicitando en espacios el que la gente no vaya o utilizando a los mercenarios de la información para cumplir sus fines. Dejen que el pueblo decida ¿A qué le temen Prianistas?

Por lo pronto usted si decide participar acuda, en Instituto Electoral publicará en sus redes sociales los mecanismos, así mismo el “ubica tu casilla” recuerde acudir temprano, debido a que el número de casillas es menor al de la elección a gobernador y tendrá que desplazarse a otro lugar más cercano. No se le olvide que este proceso es libre, su participación es su decisión.

El domingo se deja un antecedente histórico de si un presidente no funciona ¡Se va!

Cierro con la siguiente reflexión: un buen demócrata, participa de todos y cada uno de los ejercicios que democraticen a un país; un mezquino autoritario, tratará por todos los medios inhibir la participación ciudadana para que la democracia se consolide en México.