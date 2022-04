Compiten 84 atletas colimenses por más pases a Nacionales Conade 2022

* Paola Gallardo obtiene el primer pase de esta jornada.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este fin de semana las y los atletas colimenses de tenis, frontón, futbol, tenis de mesa y ciclismo compiten para lograr los pases respectivos a los juegos Nacionales Conade 2022, en la tercera jornada del macro regional B, integrado por Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, estados de las regiones 3 y 4 del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).

El frontón abrió competencias en su sede de Saltillo, Coahuila, con la participación de la dupla colimense Grecia Gutiérrez Gómez y Sofía Urzúa Pérez de la categoría Juvenil C, quienes debutaron ganando a Nuevo León, pero sufriendo un revés ante Coahuila y Jalisco, con lo cual terminaron su participación en esta modalidad para enfocarse en las siguientes competencias en paleta y trinquete.

Por su parte la multimedallista de nacionales anteriores, Paola Gallardo, en su participación individual logra obtener su pase al nacional en Juvenil B ganando 4 partidos de 5, clasificando en primer lugar después de derrotar a Nuevo León en la final de singles y quedando pendiente su competencia en paleta.

En tanto el seleccionado de tenis que se compite en canchas del Club San Isidro y Sport Center Américas en Coahuila, iniciaron este viernes los partidos contra Jalisco en la sub 16 femenil, contra San Luis Potosí en la sub 14 varonil y contra Tamaulipas en la sub 16 varonil, terminando en desventaja los tres encuentros.

Por su parte, las selecciones de futbol femenil categorías sub 15 y sub 17 iniciaron su actividad en el estadio Venustiano Carranza en Morelia, Michoacán, donde se enfrentaron contra las anfitrionas que sacaron ventaja en los primeros 45 minutos sin que las colimenses encontraran anotación, por lo que los resultados no les favorecieron en este primer encuentro perdiendo 1 a 0 la sub 17 y 6 a 0 la sub 15; quedarán dos encuentros más para cada selección y así poder pelear el pase a la justa nacional.

En el tenis de mesa Colima cedió en sus dos primeros compromisos ante Coahuila en el gimnasio Panamericano del Parque San Rafael; las categorías sub 15 y sub 19 fueron superadas por los de Coahuila, en la modalidad por equipo cayendo 0-3, mismo marcador en 3 individuales y con uno terminando marcador en 1 a 3. Este sábado, una vez que concluyan los dobles, seguirán con los singles, donde se buscará alguno de los boletos en disputa, en las dos ramas.

Y en Monterrey, Nuevo León, 38 ciclistas colimenses participan en las competencias que concluyen el 16 de abril, donde las modalidades son ciclismo de montaña, contra reloj, pista y ruta.

Un total de 118 personas entre atletas, entrenadores, delegados y prensa, conforman la delegación colimense que se encuentra este fin de semana en los 4 estados sedes de la macro regional B, donde se busca asegurar los pases a la justa nacional, quedando por realizarse las disciplinas de atletismo, basquetbol, voleibol de sala y playa que serán del 15 al 24 de abril.