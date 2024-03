Represión en Colima: #8M

Sociedad del conocimiento

Por: Alfonso Polanco Terríquez.

El viernes 8 de marzo: Día internacional de la Mujer, por la noche comenzaron a circular a través de las redes sociales videos, comentarios de ciudadanos, cada daba su opinión sobre lo sucedido en la marcha de mujeres en Colima, la narrativa inicia desde que empiezan a reunirse contingentes al mediodía de ese día.

Antes que iniciará la marcha se comenzó a dar agresión a medios, periodistas que cubren la fuente, incluso entre los citados algunas mujeres, más los hechos lamentables se dan cuando ante la incapacidad del Gobierno de Colima de Indira Vizcaíno para evitar destrozó al inmueble de Palacio de Gobierno arremeten contra mujeres, niños y periodistas (Incluso el representante de Derechos Humanos en el estado), con gases lacrimógenos, incluso empezaron a caer sobre los presentes martillos, pedazos de madera, por citar.

Nadie daba crédito de lo sucedido, menos del silencio de la Gobernadora del Estado, sería hasta el sábado que en redes sociales circuló información de que quien había dado la orden para agredir a los manifestantes había sido destituido. Más de uno no acepta esta versión y piden que deben destituir a un funcionario de primer nivel a quien señalan como el verdadero culpable de lo que pasó pero no ha sucedido eso.

Si lo anterior hubiera ocurrido con un Gobierno del PRI o del PAN, las manifestaciones se hubieran hecho sentir de manera terrible, incluso ya estuvieran sobre la mesa la renuncias de los encargados de que esto ocurriera como son el Secretario de Seguridad y el Secretario General de Gobierno o de las dos.

Pero como la gobernadora, tiene otros datos, seguramente manifestará como lo está haciendo sus periodistas que esto se debe a que por falta de educación se actúa de esta manera, olvidando que desde hace cinco años, Morena es quien da la educación, se nos olvida, van a decir que es culpa del pasado. Desde hace siglos se hacen marchas y se conoce de antemano que siempre hay infiltrados de personas ajenas para romper con cualquier tipo de manifestación, es más el propio gobierno en gestión hace lo propio, eso no es nuevo.

Lo que es nuevo es que se haya permitido la violencia, que haya sido el Gobierno del Estado de Colima quien agrediera sin importar la presencia de quienes hemos citado, que la mandataria estatal estuviera pendiente de la manifestación viendo en vivo los hechos y haya permitido que se hiciera esto, por suerte no hubo mayores desgracias que lamentar, para más de uno de los ciudadanos colimenses es un dolor ver la indolencia de la administración estatal ante los hechos de violencia, feminicidio, alentados por la propia autoridad. Dejamos a ustedes algunas expresiones en redes sociales.

Max Cortés (Columnista, entrevistador de radio en Colima): Me llena de mucha indignación los videos que circulan y reflejan la protestar por la violencia hacia las mujeres. Nos gobierna la maestra en Derecho Humanos Indira Vizcaíno que se supone, estudió en pandemia la maestría en Derechos Humanos. No solo eso,QUE SE TITULÓ en Derechos Humanos, pues bien. Su estrategia de seguridad atentó contra la sociedad. Ese pueblo que quería él cambió y se le atravesó la gobernadora que fue empleada de Nacho Peralta, el peor ex gobernador de la historia de Colima, ahora ella lo desbancó. ¿Quién dará un paso al frente para asumir la graciosa estupidez de atentar contra el pueblo?…

Para reflexionar. Jesús Dueñas (pre candidato a Senador por MC): Lamentable lo que pasa en Colima con este Gobierno de maqueta, debe haber decisiones firme contra quienes indicaron el ataque y la agresión a mujeres, niños y personas mayores en la marcha #8M. COBARDES, no solo las agreden y les impiden su derecho legítimo a manifestarse, se atreven a utilizar los medios de comunicación a modo para culparlas de tal atrocidad, es repugnante e inaceptable.

Para despedirme. Mely Romero Solís, precandidata a senador. Mi respaldo total con las mujeres que este #8M, con valentía, salieron y alzaron la voz en el estado que tiene la tasa de semana feminicidios más altas a nivel nacional, mujeres que lamentablemente se toparon con un gobierno represor que no permitió el diálogo, que les cerró las puertas y cuya única respuesta a su manifestación fue gas lacrimógeno y represión. Como autoridad es imperdonable perder la empatía y la capacidad de diálogo. Un gobierno de mujeres debería siempre tener las puertas abiertas para las mujeres y sus causas. Nos vemos en otra entrega.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.