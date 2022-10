Renuncia Paco Rodríguez a la Secretaría del Ayuntamiento de Colima; su lugar será ocupado por Himelda Meraz, ex directora del DIF Municipal

*La renuncia de Paco se da cuatro días después de que su esposa renunció a la Fracción Legislativa del PAN.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Francisco Rodríguez García presentó este día su renuncia como Secretario del Ayuntamiento de Colima, cargo que venía ostentando desde el inicio de la administración municipal que preside Margarita Moreno.

El lugar que deja vacante el ex perredista y ex panista será ocupado por Himelda Meraz Sánchez, quien se venía desempeñando como ex directora del DIF Municipal.

Hasta el momento no se ha informado los motivos de la renuncia del ex diputado local panista y en sesión de Cabildo celebrada este día se confirmó la renuncia y el nombramiento de la nueva titular de la Secretaria.

Es de señalar que el pasado 13 de octubre, la esposa del hoy ex secretario del Ayuntamiento de Colima Priscila García Delgado había anunciado su “renuncia a la Fracción Legislativa del PAN en la Sexagésima Legislatura Local”; también sin que se hayan conocido a ciencia cierta los motivos de la misma.

Sin embargo, se especula que ambas renuncias tiene que ver con temas de índole político-partidista, pues a ambos se les ubica ya entre las filas morenistas, sin que ello haya sido confirmado de momento.