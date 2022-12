AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

*La batalla sigue, nada de qué preocuparse, el pueblo no es tonto.

Nuestros diputados federales que rechazaron la reforma electoral propuesta por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tienen de qué sentirse orgullosos, al contrario, deberían sentir vergüenza por lo que hicieron. Pero no todo está perdido, la lucha por cambiar al INE por INEC, apenas comienza, falta mucho camino por recorrer. Queda pendiente (Plan B) para la próxima sesión, la discusión de la iniciativa de reforma a diversas leyes electorales, a partir de las cuales se limita política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La reforma, que López Obrador presentó en abril pasado y que se discutió acaloradamente en el Congreso mexicano, causaba polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.

Además, sometería a voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de «propaganda» para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.

Entonces que no canten victoria antes de tiempo, por cierto, uno de mis compadres, que sólo me llama para fastidiar, me llamó hoy miércoles, muy temprano, para según él darme el pésame. No entendí la razón, ojalá eso lo haya hecho sentirse bien. Lo único que puedo hacer es regresarle bendiciones.

EL MUNICIPIO DE COLIMA

*Los colimenses no merecemos gobiernos insensibles.

Dura crítica lanzó la regidora, Gisela Méndez a la administración municipal de Margarita Moreno.

La regidora dijo que el mismo equipo que acompañó a José Ignacio Peralta Sánchez, ahora está incrustado en al municipio de Colima y a juzgar por Gisela, los resultados que entregará la presidenta Margarita, serán los mismos que entregó Nacho al final de su administración, un Estado lleno de deudas, donde privó la indiferencia y la indolencia ante las necesidades de los capitalinos.

Lo cierto es que la ciudad y el municipio lucen muy mal, calles sucias y con daños en el asfalto muy severos. Pero lo que más sorprende es que no haga su parte en materia de seguridad, culpando a los gobiernos estatal y federal, quizá como dice la regidora Gisela Méndez, para no dañar su figura política. Para colmos, más del 30% de los robos a casa habitación, ocurren en el municipio de Colima, uno de los problemas que más afectan a la población y que poco o nada se hace, incluso hay la percepción de la gente de que más tarda el ladrón en caer a la cárcel que en ser liberado para seguir haciendo de las suyas.

Pero bueno, como también dice la regidora Gisela, hay que esperar con la esperanza de que no pase lo mismo que pasó con el gobierno de Nacho Peralta que dejó un estado, prácticamente con las patas para arriba.

Al margen.

Una diferencia entre las marchas del 27 de noviembre y la fifi, fue que los asistentes a la que convocó nuestro presidente, AMLO, todos sabían a qué iban y los fifís ninguno o muy pocos. Según ellos dijeron que la Reforma Electoral era para que el presidente, AMLO, se reeligiera y que desaparecería el INE, pero no supieron dónde lo decía en la Reforma.