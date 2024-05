PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

No es fácil comunicar efectivamente y es sumamente importante en estos tiempos. Desde hace varios rectorados, la dinámica de comunicación directa desde rectoría (y desde el propio rector) fue siempre muy limitada y en algunas ocasiones nula, todo se hacía desde los canales propios de información con que cuenta la propia institución. Sin embargo, este rectorado reconoció desde un principio la importancia de comunicar efectiva y directamente con la comunidad universitaria y la sociedad en general desde la misma rectoría y el propio rector Christian Torres Ortiz asumió esta responsabilidad iniciando para tal propósito el programa de radio “Rectoría en Frecuencia”, en el cual él mismo da cuenta de los logros y retos que están sucediendo en nuestra máxima casa de estudios y de la información importante que universitarios y sociedad en general no deben pasar por alto. El programa de radio se transmite por Universo 94.9 FM y no sólo queda grabado en las redes sociales universitarias sino que también se hace un boletín de prensa del mismo con lo más relevante anunciado por el propio rector Torres Ortiz. Poco se ha hablado de la importancia que tiene que nuestro rector tome el micrófono y de cuenta pormenorizada de lo que sucede en la universidad (logros, retos, etcétera), como lo acaba de hacer recientemente al informar una serie de convocatorias de interés y de beneficio para el personal secretarial, administrativo y académico de nuestra institución, y menos se ha hablado de que este ejercicio llevado a cabo por el rector no solo tiene que ver con la comunicación sino que es en sí mismo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Un ejercicio incluso de organización de las ideas y los proyectos, una forma de marcar su cercanía con la comunidad universitaria. Además, “Rectoría en Frecuencia” se realiza ahora en una suerte de programa itinerante en el cual el rector va visitando puntos estratégicos de la casa de estudios a los cuales les pone los reflectores, pues muchos de ellos ni siquiera están en el radar del ciudadano común. La estrategia de comunicación del rector me parece fundamental incluso para la propia claridad que tiene el líder universitario con respecto a su entorno y la forma en que éste va transformándose conforme se desarrolla su gestión. El rector no esta cerca de él, el rector está en él, es parte de él, y eso es crucial para entenderlo y hacerlo avanzar en la ruta correcta. Por todo lo anterior, “Rectoría en Frecuencia” me parece un proyecto comunicativo necesario y pertinente que debe continuar su avanzada como hasta ahora y debe seguir sumando audiencia desde todos los puntos universitarios y de la sociedad en general, pues está hecho para que todos estemos al día de lo que pasa en la máxima casa de estudios de nuestra entidad.

