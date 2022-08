Reconocen a ganadores de Concursos Académicos del Nivel Medio Superior

*“Después de la pandemia es necesario hacer diagnósticos y ver qué se puede cambiar en los planes y programas de estudio para que sean más pertinentes, pero esos cambios tienen que surgir desde las comunidades académicas, no de otro lado”: Rector.

Colima, Col.- Este lunes, el rector de la Universidad de Colima, Christian Torres Ortiz Zermeño, entregó reconocimientos a 18 estudiantes que obtuvieron los tres primeros lugares en los Concursos Académicos del Nivel Medio Superior 2022, así como a los 12 profesores encargados de elaborar y evaluar los exámenes.

El director de Educación Media Superior, Martín Jesús Robles de Anda informó que en la edición 2022 de estas competencias, realizadas los días 20 y 21 de junio, se evaluaron las materias de Física 2, Química, Biología, Matemáticas II, IV y VI, y participaron 245 estudiantes de 32 bachilleratos de la Universidad de Colima y de tres escuelas incorporadas. Además, informó que ya trabajan en seleccionar a quienes participarán en noviembre en las Olimpiadas Nacionales de Química, Física, Matemáticas y Biología.

En su intervención, Robles de Anda destacó que en estos concursos “el principal apoyo que tienen los jóvenes son los papás, y el hecho de que estén presentes en esta premiación, para nosotros es muy importante. También quiero agradecer al rector por su apoyo para que desde la dirección de Educación Media Superior trabajemos en áreas específicas que son las socioemocionales y sociocognitivas, que ayudan en la mejor formación de los estudiantes”.

Andrés Castro de la Cruz, estudiante del bachillerato 4, en representación de las y los galardonados, agradeció a profesoras y profesores no sólo por sus enseñanzas en las aulas, “sino porque nos transmiten sus valores y visión de vida, confiando en las nuevas generaciones, en nosotros, quienes en un futuro nos desempeñaremos como engranes de esta maquinaria llamada sociedad”.

Compartió con los presentes, en la Sala de Juntas de Rectoría, que el verdadero premio para los estudiantes es la satisfacción personal y la experiencia de haber compartido con los profesores más allá de los muros del aula; “sin duda, hemos sido alumnos y docentes una gran muestra de lo que es el trabajo en equipo”. Finalmente, agradeció a las autoridades universitarias por realizar estos concursos, que les permiten desarrollar competencias sanas y les motivan a seguir aprendiendo y dar lo mejor, “especialmente a nuestros maestros”, a quienes les dijo: “Profesores, el trabajo que ustedes realizan, mírenlo, trasciende el aula”.

Por su parte, Ana María Rodríguez Arellano, docente del Bachillerato 4, dijo en su intervención que estas competencias sirven para darse una idea del panorama educativo que se tiene en la institución, especialmente luego de dos años de pandemia.

La maestra agradeció a la Dirección General de Educación Media Superior por retomar estos concursos, ya que ello permitirá “saber cómo estamos, para mejorar nuestra labor como docentes y hacer los cambios pertinentes en programas y planes de estudio”. A las y los estudiantes les pidió “seguir creyendo en ustedes y en la formación de calidad que reciben en la Universidad de Colima”.

A las felicitaciones se sumó también el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, primero a los alumnos, “no sólo por obtener los tres primeros lugares, sino por la determinación de medir su conocimiento mediante los concursos”, y después a los docentes, “porque si la universidad está donde está es por el trabajo que ustedes hacen en el aula”.

El rector también reconoció el trabajo conjunto de las dependencias y direcciones del Nivel Medio Superior.

Comentó que después de la pandemia es necesario hacer diagnósticos y ver qué se puede cambiar en los planes y programas de estudio para que sean más pertinentes, “pero esos cambios tienen que surgir desde las comunidades académicas, no de otro lado. Podemos, desde la parte directiva, decir muchas cosas, pero si las y los maestros no están convencidos, si no identifican esa necesidad, las cosas no van a caminar. Evidentemente se requieren cambios, que con trabajo en equipo vamos a llevar a buen puerto”, finalizó.

Los ganadores de Matemáticas II son: Andrés Castro, del Bachillerato 4, quien obtuvo el primer lugar; el segundo fue para Karol Citlaly Ramírez, del Bachillerato 18 y Gustavo Alberto Palacios, del Bachillerato 20, ganó el tercer lugar. En Matemáticas lV, el primer sitio fue para André Fernando Flores, del Bachillerato 1; Karol Josafat Cisneros, del Bachillerato 33, obtuvo el segundo lugar y José Rafael Gutiérrez, del Bachillerato 33, el tercer lugar. En Matemáticas Vl, Luis Osvaldo Delgado, del Bachillerato 18, ganó el primer lugar, el segundo fue para Daniel Alejandro Aranda, del Bachillerato 4 y César Alejandro Rubio, del Bachillerato 25, obtuvo el tercero.

En el área de Física ll, Diego Kaleb Ramírez y Sarid Virginia González, del Bachillerato 4, obtuvieron el primero y segundo lugar, respectivamente y André Fernando Flores, del Bachillerato 1, recibió el tercer lugar.

En Química, el primer y segundo sitio fueron para los estudiantes del Bachillerato 4, Víctor Leonardo Hernández y Emilio Alejandro Gaytán, mientras que del Bachillerato 33, Adrián Jovany Carrillo se quedó con el tercer lugar. Finalmente, en Biología se encuentra en primer lugar Juan Alfonso Morales, del Bachillerato 4; Dulce Estefanía Hernández, del Bachillerato 9, en segundo lugar y en tercero, Andrés Castro, del Bachillerato 4.

Los profesores que asesoraron a las y los premiados son: Luis Alberto Cruz, del Bachillerato 4; Judith Díaz, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de los bachilleratos 2 y 34; Jorge Alberto Moreno, del Bachillerato 4; Franz Emanuel Corona, del Bachillerato 1; Liliana Martínez, del Bachillerato 33; Emma Luz Velasco, del Bachillerato 2; Ana María Rodríguez, del Bachillerato 4; Roberto Atilano Coral, del Bachillerato 16; Rogelio Delgado Alfaro, del Bachillerato 4; Salvador Aguilar, del Bachillerato 2; Bertha Elizabeth Velasco, del Bachillerato 15 y Teresa Ramírez, del Bachillerato 4.

En el evento estuvieron presentes también, Martha Magaña, coordinadora general de Docencia, así como directores de los bachilleratos y padres y madres de familia.