Empleados de un negocio en EU renuncian al mismo tiempo y lo graban para TikTok

Estados Unidos.- Mantener un empleo bajo mucha presión y en malas condiciones puede ser muy complicado, es en este punto donde la opción de renunciar se convierte en algo viable por salud mental.

#shoedeptencore #shoedept #Buffering #seeyanever ♬ original sound – Garwood8812 @garwood8812 When the entire staff decides to quit the shoe department in a matter of minutes. To our DM, we all hated you and dont forget to fix those window displays 😉. Shoe department youve been real, youve been fun, but you sure as hell havent been real fun ✌🏻 #greenscreenvideo

Todos los empleados de una tienda de zapatos, en Estados Unidos, decidieron renunciar al mismo tiempo por las malas condiciones que tenían en ese lugar.

Así fue como todos los empleados de la tienda de zapatos renunciaron al mismo tiempo, muchos de los empleados aseguraban los malos tratos que recibían por parte de su jefe.

«Cuando todo el personal decide abandonar su trabajo en solo unos minutos”, dice el mensaje en un video que se volvió viral.

Mediante un mensaje de TikTok los empleados compartieron el momento en que renunciaron.

En las imágenes se puede ver a los exempleados recogiendo sus cosas y dejando el lugar.

Esta peculiar protesta se volvió viral en redes sociales y desató una oleada de comentarios a favor y en contra.

El video provocó muchos mensajes de apoyo a los extrabajadores, incluso algunas personas que habían laborado en ese lugar señalaron las malas condiciones y tratos.

«Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré”, dice uno de los comentarios.

