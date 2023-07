Rechaza Armando Reyna que el Congreso incumpla sentencias del TEE

*No se han asignado más recursos al IEEC, porque el Congreso interpuso una controversia constitucional ante la Corte.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Congreso del Estado “no ha incumplido o desacatado alguna sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura del Estado, Armando Reyna Magaña, quien rechazó que el Congreso del Estado esté incumpliendo con la entrega de mayor presupuesto al Instituto Electoral del Estado, como lo ordenó el Tribunal Electoral, al resolver un juicio electoral promovido por el organismo electoral.

Reyna Magaña dijo que el Instituto Electoral del Estado presentó un incidente electoral para que se le reasigne del presupuesto para el ejercicio 2023, una cantidad mayor a lo autorizado, “pero a la sentencia emitida por el Tribunal, nosotros ya contestamos como Congreso que existe una controversia constitucional, la cual se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y está en el análisis. No nos han resuelto si se va a admitir o será desechada”.

Afirmó que mientras no resuelva la Corte, el Congreso no puede resolver este incidente que está presentando el Instituto Electoral, además de que comentó que la sentencia en la cual condenan a la reasignación de este presupuesto por el Tribunal Electoral local, “no tiene una fecha fatal para que en todo caso se realice esa reasignación, entonces no hay ningún incumplimiento para que nosotros hagamos esa reasignación”.

Dijo que de acuerdo a los que han analizado al interior del Congreso “en el presupuesto para el Instituto hicimos señalamientos en cuanto a la asignación de mayores recursos por el proceso electoral, porque éste inicia hasta la primera quincena del mes de octubre, no como iba planteado en el proyecto del Instituto Electoral y lo fuerte del año electoral será hasta el 2024”.

Cuando elaboramos el presupuesto, es lo que estuvimos viendo, y también resolvimos lo relacionado a los sueldos y dietas, porque los consejeros “tienen un muy buen sueldo y no han querido ajustarse a la realidad económica actual”.

Insistió en que mientras la Corte no se pronuncie respecto a esa controversia, pues el Congreso puede resolver.