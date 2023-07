Realiza Adán Augusto reunión estatal informativa con simpatizantes

*A su arribo fue interceptado por agremiados del STSGE.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Ante decenas de simpatizantes de la entidad reunidos en la explanada del Pez Vela del Centro Histórico de Manzanillo, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la coordinación Nacional de los comités por la Defensa de la 4T, realizó la reunión informativa correspondiente a Colima.

Considero, dijo Adán Augusto, que Manzanillo es el puerto más importante del país y uno de los más relevantes de América; por lo que dijo sentirse motivado por el apoyo que recibió de los habitantes de Manzanillo y el estado de Colima en general.

A su arribo fue interceptado por agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, encabezados por su líder Martín Flores; quienes le manifestaron no haber asistido a la reunión programada con el gobierno del estado, señalando que no asistió porque la Gobernadora no continuó el procedimiento y ahora todo quedó en manos de ella y el presidente de la República.

Posteriormente se dirigió al escenario para dar su discurso a los militantes y simpatizantes del Movimiento que vitoreaban su nombre para ser el coordinador Nacional de los comités para la Defensa de la 4T.