No se eliminarán programas sociales; firman ante notario Mely y Germán

Mely Romero Celis y Germán Sánchez Álvarez, candidatos a senadores por coalición Fuerza y Corazón por México, firmaron ante notario público un acuerdo para no sólo no desaparecer los programas sociales, sino fortalecerlos para que realmente respondan a su objetivo y no sean utilizados con fines partidistas.

Los candidatos de la alianza PRI, PAN y PRD lamentaron que los candidatos del oficialismo pregonan la mentira de que Fuerza y Corazón por México desaparecerá los programas sociales, ante lo cual expresaron por ningún motivo se desaparecerán estos apoyos y se seguirán fortaleciendo los derechos humanos consagrados por la constitución.

Germán Sánchez y Mely Romero expuso que con esta firma se comprometen ampliar los programas sociales, conforme a las propuestas que tiene Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la república, además de mantener la constitución y defender nuestra carta magna.

Por último, Mely Romero y Germán Sánchez destacó que se impulsará la tarjeta Mi salud para garantizar el servicio médico, así como apoyos a la primera vivienda, especialmente para beneficiar a jóvenes, además de regresar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.