Ratifican queja ante Derechos Humanos sobre presunta negligencia médica en Hospital Regional Universitario

*El caso es de una niña de 4 años de edad que presuntamente murió por mala atención médica.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El padre y madre de una niña de 4 años que falleció presuntamente por negligencia médica en el Hospital Regional Universitario, acudieron a ratificar la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y a poner su queja en contra de las autoridades correspondientes.

María Elena Rivas y José Luis Salgado Vuelvas, madre y padre de la menor fallecida acudieron a la Comisión Defensora asesorada por la abogada Nikola Vargova.

La queja ante Derechos Humanos es en contra de todas las autoridades que debieron haber intervenido y no lo hicieron; y quienes lo hicieron fue de manera omisa.

También se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero ahí no se puso a disposición de los padres ningún asesor ni defensor de oficio, al cual tienen derecho y más en este caso.

LA MUERTE DE LA NIÑA

En la relatoría consideran que existen varias omisiones en el caso de su hija, la cual ingresó a dicho hospital por dolor de estómago.

En este contexto exponen omisiones en el caso del fallecimiento la niña de 4 años, quien ingresó al hospital con síntomas de dengue.

La menor entró únicamente con dolor de estómago, pero ya hospitalizada tenía los labios hinchados y de color oscuro, como si tuviera una reacción alérgica.

La mamá de la menor, María Elena Rivas, narró que ella llevó a su hija al hospital porque presentaba un dolor de estómago, ya ahí se tardaron en recibirla, una vez que la vio el personal médico le pusieron suero y le sacaron sangre porque dijeron que presentaba síntomas de dengue.

“Al rato que estuvo la prueba, yo no la vi, pero me vinieron a decir que no presentaba dengue, que estaba bien, pero le iban a dejar el suero para hidratarla porque estaba deshidratada, que era todo, pero ya no le quitaron el suero, le volvieron a poner y le pusieron más medicamento, pero yo no supe para qué o qué fue lo que salió en el estudio, porque la dejaron”.

Mencionó que después la niña empezó a convulsionar y le dijeron que esa fue su muerte, pero no le informaron el resultado del estudio.

La menor ingresó al hospital el jueves 16 de noviembre y falleció entre 5 y 5:40 de la mañana del viernes 17.

En el acta de defunción sólo se menciona que convulsionó y a los papás les dijeron en el hospital que si querían saber más se fueran a Fiscalía.

Los papás de la menor aseguran que su hija no padecía ninguna enfermedad.