Salud Colima: Fundamental contar con esquemas completos de vacunación

* Consejo Estatal de Vacunación acordó realizar cuatro fases intensivas de vacunación en 2024.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima señaló que es necesario redoblar esfuerzos y hacer conciencia en madres y padres de familia sobre la importancia de que sus hijas e hijos cuenten con esquemas completos de vacunación, porque sólo así se podrá evitar que las enfermedades les afecten.

Durante la sexta reunión ordinaria del Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) 2023, en representación de la secretaria de Salud, Martha Janeth Espinosa Mejía, el subdirector de Epidemiología, Luis Arturo Hernández Gálvez, añadió que la salud pública en el país enfrenta nuevos retos y uno de ellos es la pérdida de percepción del riesgo de los padecimientos prevenibles por vacunación.

Pidió a las instituciones del Sector Salud analizar a conciencia las verdaderas causas por la que madres y padres de familia no acuden a vacunar a sus menores de edad, a fin de determinar cuáles serán las acciones a seguir para convencer que la vacunación salva vidas. Indicó que jóvenes y personas adultas jóvenes de la actualidad no conocieron enfermedades como la poliomielitis, el sarampión o la rubeola, lo que los llevan a pensar que esas enfermedades no existen o no existieron.

Por ello, el Coeva acordó realizar cuatro fases intensivas de vacunación durante 2024, que se propone llevar a cabo del 22 al 24 de marzo, del 14 al 16 de junio, del 21 al 23 de septiembre y del 7 al 9 de diciembre del próximo año.

En esta sesión se hizo el análisis de las coberturas del Programa Permanente de Vacunación por grupo de edad y tipo de biológico 2023 –preliminar-, con énfasis en la triple viral SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) y hexavalente, en donde se tienen avances de cerca del 70 por ciento.

Asimismo, se presentaron avances de las campañas de vacunación en temporada invernal 2023-2024 y de mitigación del rezago de esquemas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), además de entregarse el Plan de Trabajo 2024 del Programa de Vacunación Universal.