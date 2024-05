Repudia la CTM reformas al Sistema de Pensiones

*Es dinero de los trabajadores y el Gobierno se los quiere quitar *Demandan cetemistas que el IMSS cumpla con su función no hay medicamentos, personal médico *Conmemora la CTM el Día del Trabajo

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Al publicarse hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que operara con parte de los recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las que tendrán que transferir al Fondo los recursos de los trabajadores de 70 años y más que no hayan sido retirados en un periodo de 10 años, la Federación de Trabajadores de Colima (FTC=CTM) repudio esta reforma y denunció que “el gobierno se quiere apropiar de los ahorros de los trabajadores para su retiro, que es producto de su trabajo”.



Al Conmemorarse este miércoles el Día del Trabajo, dicha central obrera realizó una Asamblea General, presidida por su secretaria general Graciela Larios Rivas y a la que asistieron líderes y representantes de organizaciones y sindicatos cetemistas, así como candidatos a diversos cargos postulados por la Coalición Electoral “Fuerza y Corazón por Mexico” (PRI=PAN).

Con grandes mantas, los cetemistas manifestaron su repudio a dichas reformas y demandaron, además, que el IMSS “cumpla con su obligación, ya que en la actualidad faltan medicamentos, personal médico especializado y el mantenimiento de sus instalaciones es deficiente”.

Durante esta Conmemoración hubo posicionamientos similares por parte de los tres oradores oficiales: Socorro Rivera, Secretaria General Adjunta de la FTC-CTM; Alberto Medina Urgel, secretario de Acción Política de esa misma central obrera, y Mely Romero Celis, candidata al Senado de la República por la Coalición Electoral “Fuerza y Corazón por México”.

Socorro Rivera, a nombre de la CTM, dirigió un mensaje por el Dia del Trabajo a los más de 350 cetemistas reunidos en el Auditorio “Fidel Velazquez”, señalando que la CTM ha sido promotora de la creación de grandes instituciones, como el Infonavit e IMSS, y con grandes logros en las condiciones laborales.

Sin embargo, alertó que hoy en día “el Infonavit esta en riesgo de perder el espíritu y esencia para el que fue creado”, porque el Gobierno de López Obrador “pretende quitar esa esencia: que el trabajador forme y tenga un patrimonio, como es su vivienda, así como la eliminación de la conformación del Infonavit de forma tripartita”.

Asimismo, refirió que el sector salud en la actualidad es sumamente deficiente, y puso como ejemplo de ello al IMSS.

“En el Seguro Social no hay abastecimiento de medicamentos, las citas médicas son muy espaciadas (entre 4 a 6 meses), faltan médicos especialistas y a las instalaciones no se les ha dado el mantenimiento adecuado”.

Informó que toda esta Problemática “se hará llegar a los órganos de Gobierno del IMSS para buscar prontas soluciones”.

Convocó a los cetemistas a estar unidos, como hasta ahora; a los dirigentes de las organizaciones los exhortó a seguir trabajando en permanente comunicación con sus representados y junto con ellos buscar soluciones a los problemas cotidianos”.

Por su parte, Alberto Medina, secretario de Acción Política de la FTC-CTM y candidato a diputado local, dijo que este año, la Conmemoración del Día del Trabajo reviste particular importancia, pues “estamos siendo testigos y protagonistas de cambios profundos en nuestro entorno social, la situación económica está abriendo una brecha muy distante entre la pobreza y la clase media. Cada día hay más pobres, el Gobierno está lastimando a la clase media y a nuestro mercado laboral”.

Refirió que “los colimenses, como en todo México, vivimos una crisis de salud pública, en los centros de salud y clínicas del IMSS, no hay medicamentos, no hay suficientes médicos, no hay estudios, exámenes médicos de diagnóstico, no hay atención de especialidades, no hay tratamiento de cáncer, hemodiálisis y muchos padecimientos más”.

También denunció que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quito “las oportunidades de trabajo de las mujeres que se han visto afectadas, una vez que se eliminó en este Gobierno el programa de estancias infantiles para madres que trabajan”.

Alberto Medina crítico también al nuevo sistema de Justicia Laboral.

Dijo que es momento de fortalecer la unidad obrera, de reivindicar la dignidad de cada trabajador “y de luchar por condiciones justas que no solo beneficien a una mayoría, sino a todos”.

Hizo un llamado a todos los niveles de Gobierno “para que la protección de los derechos laborales sean una prioridad en la agenda nacional”.

Sobre las Afores dijo que el Gobierno Federal “pretende despojar a los trabajadores adultos de más de 70 años de ese dinero que era su patrimonio para el último tramo de su vida. Su siguiente paso (del Gobierno) es quedarse con el dinero de todos los trabajadores”.

Por último, dijo que este latrocinio se puede evitar el próximo 2 de junio, a través del voto.

A esta Asamblea cetemista asistieron los candidatos al Senado de la República, al Congreso Federal y Local, así como candidatos y candidatas a las alcaldías por la Coalición Electoral “Fuerza y Corazón por México”, que hicieron llamado a votar por Xochitl Galvez, para presidenta de la República y por todas las formulas registradas pie esta Coalición que integran PRI-PAN-PRD.

.