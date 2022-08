¿Qué afectaciones habría si se deja de vender cerveza en los estadios?

CN COLIMANOTICIAS

México.- La venta libre de cerveza se acabaría junto con 2022. Todo depende del Congreso de la Unión. En la Cámara de Senadores se prevé la aprobación de una reforma que regule la venta de bebidas alcohólicas en los recintos deportivos, principalmente en estadios de futbol y beisbol. Sin embargo, ésta medida incluirá todo evento público como por ejemplo conciertos, obras de teatro, partidos de tenis, funciones de boxeo y Lucha Libre, a nivel nacional.

La senadora por Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, encargada de presentar el documento, informó que la mayoría de los legisladores de diferentes bancadas están a favor de la iniciativa: “La vamos a seguir promoviendo, empezando en septiembre. Cuando esté el periodo ordinario buscaré que sea rápido, para que en esta Navidad tengamos un buen regalo para nuestros niños y niñas”, dijo.

Apuntó que se buscarán los mecanismos para regular -mas no prohibir- la venta de los líquidos embriagantes y aclaró que la decisión no afectará la economía ni de los equipos ni de cualquier otro evento deportivo que se organice en el país. Sin embargo, una legislación de esta naturaleza impactaría con dureza a los equipos de la Liga MX. Los clubes dejarían de ganar al menos el 10 por ciento de sus ingresos por la restricción cervecera, además de inhibir la asistencia de los aficionados al estadio, según opinan especialistas.

Javier Balseca, experto en mercadotecnia deportiva, señaló que la regulación de la venta de bebidas alcohólicas perjudicaría a nivel económico. “Ese patrocinio varía mucho, depende del equipo pero, por ejemplo, de Rayados o de Tigres la cerveza les paga no menos de 10 o 12 millones de pesos al año. Dejar de recibir ese dinero sí les afectaría”, explicó.

“La cantidad que dejarían de recibir varía, porque, por ejemplo, un Querétaro debe gastar de nómina unos 180 millones de pesos al año y otros, como Tigres o Monterrey, se gastan como 500 millones de pesos al año. A eso quítale el 10 por ciento de cerveza, es muchísimo”, ahondó preocupado.

No sólo eso. Javier Tejado Dondé, especialista en temas de negocios y telecomunicaciones, señaló que la regulación en la venta de cerveza durante los partidos resultaría preocupante para los equipos de la Liga MX y a las dos ligas de beisbol, no sólo por el dinero que se podría perder, también porque existe el peligro de que los aficionados dejen vacíos los estadios.

Indicó que dicha inquietud fue externada a los senadores y también a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por parte de los empresarios tanto de futbol como del Rey de los Deportes, “ya que existen dos iniciativas, una a nivel federal y otra en la capital, que son casi idénticas, y que buscan prohibir la venta de alcohol en cualquier evento público”, consideró.

“Es un tema que le pega a varios sectores del país, particularmente al sector deportivo, porque la taquilla de las actividades deportivas en México te hablo de futbol o del béisbol, es bajísima, es de los lugares con las taquillas más baratas del mundo. Los equipos no sobreviven por la venta de boletos, es una mezcla de ingresos que se tiene donde los ingresos más fuertes son en la venta de derechos (de televisión)”, agregó.

“Si le quitas los pesitos que significa la venta de cerveza y alcohol en los juegos, pierden ese dinero, pero también muchos aficionados no van a ir. Imagínate en Monterrey, donde los juegos en la noche se disputan a 34 o 35 grados de temperatura, sin una cerveza, no sólo pierdes el ingreso, que es modesto por el tema de la venta de alcohol, también desincentivas a tus aficionados a ir a los juegos”, advirtió afligido.

La iniciativa de regular la venta de alcohol en eventos deportivos no busca “acabar con la industria cervecera o tequilera ni mucho menos mezcalera, lo único que se quiere es que la gente siga disfrutando de forma responsable de esas bebidas”, señaló la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, promotora de la medida.

“No hay que perder de vista que una cosa es fomentar el deporte y otra es usar el deporte para que se venda un producto que cada vez es más frecuente. Somos un país donde tenemos más de 20 millones de alcohólicos, es el país donde más cerveza se vende y es un país donde la violencia vive en nuestros hogares”, argumentó.

Recordó que por la ingesta desmedida de alcohol se presentan hechos violentos, no sólo en las tribunas de los estadios, también en el seno familiar. “Los señores llegan alcoholizados del deporte, ya sea en un estadio o en un llano. Es la costumbre de que hay que hacer deporte para tomarse unas ‘frías’, como se dice, y llegar a la casa, en un alto porcentaje, a violentar a la mujer, a golpearla, a exigirle, a ofenderla o humillarla y, de pasada, también, a nuestros niños y niñas, y eso no lo vamos a permitir».

Aclaró que la violencia intrafamiliar puede detonarse por el consumo de alcohol en los aficionados. “Mi trabajo legislativo tiene que estar separado del poder económico, no es posible decir que por intereses económicos haré que no veo lo que está causando el alcohol a las mujeres, que son violentadas, y nadie hace nada. Nosotros buscamos soluciones y consideramos que la regulación en la venta de alcohol beneficiará en mucho, y quiero dejar en claro que nunca se ha buscado prohibirla en ningún tipo de evento público», concluyó.

Hasta el momento ningún directivo de la Liga MX se ha acercado a la senadora Lilia Valdez Martínez para dar su punto de vista: “Platiqué con representantes de las televisoras y de las cerveceras en muy buenos términos, y están conscientes de lo que se pretende hacer. De las asociaciones deportivas sé que enviaron un documento en donde dicen que es peligroso, que acabaremos con la industria, pero no se han acercado. Yo los voy a buscar porque no es acabar con el negocio, es para protegerlo».

Javier Balseca, especialista en marketing deportivo, detalló que la mayoría de los ingresos de un equipo de la Liga MX provienen de los derechos de televisión, que van entre el 40 y el 45 por ciento, mientras que el resto es de patrocinio “estamos hablando de un 30 o 35 por ciento; el otro 15 por ciento es el ‘ticketing’, donde se incluye la venta de cervezas, venta de boletos y venta de alimentos que son para el club, y el 5 por ciento ‘merchandising’, que es la venta de jerseys, vasos y llaveros, entre otros”.

Agregó que si prospera la restricción de bebidas alcohólicas en los recintos deportivos, a las empresas cerveceras no les interesaría patrocinar a los equipos si no pueden vender libremente su producto en los estadios. “La gente que entra a un estadio al menos se toma una bebida y el 70 por ciento es una cerveza, de qué me sirve desembolsar en un equipo si no voy a vender en el estadio”.

Entonces, “Sería un golpe durísimo para la economía de los equipos, porque es un ingreso seguro, ya que además de la venta de patrocinio, las cerveceras pagan un porcentaje de los productos que venden dentro de los estadios, entonces sería un doble golpe”.

Con información de ESTO