Protección Civil de Jalisco implementa operativo de seguridad a turistas del Nevado de Colima

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, al sur de Jalisco, es uno de los destinos favoritos para vacacionar en este invierno, por lo que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de esa entidad implementará una vez más un plan operativo para salvaguardar a los turistas y auxiliarlos si así lo requieren ante alguna emergencia.

“El personal está desplegado dando las recomendaciones sobre qué caminos son los que debe de seguir, qué tipo de ruta es la que más se acomoda de acuerdo a sus condiciones y sobre también lo que es el ascenso al pico lo hagan con el equipo adecuado y con la ruta designada”, detalló PC Jalisco a través de un comunicado.

Esta reserva natural presenta diversos riesgos que se pueden evitar si se cumplen las recomendaciones que los bomberos jaliscienses le dan a conocer desde el ingreso al bosque por Ciudad Guzmán en la brecha El Milanés, a partir de ahí son 17 kilómetros en terracería hasta el ingreso al parque.

“Como es un camino de terracería se necesita tener un vehículo acorde a las condiciones del terreno, que sean vehículos pick up o vehículos que estén acondicionados para terracería, de ahí se le solicita que traigan ropa de colores vistosos, abrigadora como ustedes pudieron ver aquí dentro del parque se considera que se tiene un microclima donde se puede tener un día despejado y a las 2 horas estar completamente nublado”, explicó.

A esto, se le suma tener especial cuidado con los niños, de preferencia que sean mayores de 2 años los que visiten la reserva, además es importante consultar con un médico sobre su recorrido en caso de sufrir del corazón o hipertensión, pues por lo menos se encontrará a 3 mil pies sobre el mar, lo cual puede afectar su salud.

Otra recomendación es no pasear bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, pero si mantenerse hidratado con agua o electrolitos, así como bien alimentados, comida que deberá traer por sí mismo, pues no hay lugares de venta en el complejo.

Recomendó prepararse con la ropa adecuada y cuando realice caminatas, no salirse de las brechas, ya que la posibilidad de extravío, es amplia.

RECOMENDACIONES

Especial cuidado con niños pequeños; de preferencia no ir con niños menores de 2 años; personas con movilidades consultar al médico; no subir con bebidas alcohólicas; mantenerse hidratados e ingresar con alimentos; ropa adecuada al temporal; en caminatas no salir de las brechas marcadas

“Se trabaja mucho ahorita en gestión de riesgos se trabaja también en operación el personal está desplegado tenemos conocimiento necesario para prestar la ayuda necesaria a la población en todo caso que si lo requiera”, finalizó.