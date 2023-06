Propone UdeC a titulares de IES adherirse al Programa de Movilidad Asia-Pacífico

*Durante LXII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES realizada en el campus norte de la Universidad de Colima.

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- El pasado viernes, durante la LXII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, de la que fue sede la Universidad de Colima y a la que asistieron 113 representantes de las instituciones educativas afiliadas, Ana Cecilia García Valencia, titular de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la UdeC, en su intervención, invitó a las Instituciones de Educación Superior (IES) a que se sumen al Programa de Movilidad Asia-Pacífico (UMAP, por sus siglas en inglés).

La UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific), fundada en 1993, es una asociación voluntaria de representantes gubernamentales y no gubernamentales de educación superior de la Región Asia-Pacífico, cuyo objetivo es lograr una mayor comprensión internacional a través de la promoción de la movilidad de estudiantes y personal universitario; actualmente, la presidencia la ostenta la UdeC a través del rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño.

Ana Cecilia García comentó que la internacionalización de la educación superior se adoptó en México y Latinoamérica hace poco más de tres décadas; en este contexto, continuó, “la UMAP es un puente para garantizar que las instituciones y los sistemas de educación seamos más eficaces al abrir opciones que aseguren el derecho a una educación de calidad y contribuir a sociedades más sostenibles”.

“Este consorcio incluye, hasta el momento, 25 países, tanto de Asia como de América ubicados en el Litoral del Pacífico; estos países, con diversos niveles económico, social y educativo representan un amplio abanico de oportunidades para la cooperación, algunos de ellos potenciados por la pertenencia a otras redes como el Centro de Estudios APEC y el Consorcio del Pacífico, entre otras”.

Explicó que en sus opciones existen, a largo plazo, los intercambios multilaterales y bilaterales con reconocimiento de créditos académicos, y que los programas de corto tiempo que pueden considerarse abordan temas específicos como estudios culturales, de lenguas extranjeras, liderazgo e innovación, entre otros. También se ofrecen programas virtuales como el aprendizaje colaborativo internacional en línea o el llamado Discovery Camp, los cuales desarrollan temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible.

Detalló que en México, 28 IES pertenecen a UMAP y que unirse es un proceso sencillo en el que sólo deben postularse, “ya que forman parte de una asociación como la ANUIES, la cual certifica la calidad de sus programas; una vez postulados y aceptados, deben firmar un compromiso de acuerdo con UMAP que contienen las reglas básicas y las expectativas relacionadas con la pertenencia a esta red, luego se les registra y con ello se tiene acceso a diversas opciones de cooperación”.

Al hablar sobre los beneficios, Cecilia García agregó que están el poder enviar y recibir profesores y estudiantes de movilidad en tantos programas como opciones pueda registrar cada IES, los cuales pueden tener valor en créditos o no dependiendo de cada una. Además, puede servir de plataforma para mostrar fortalezas académicas, crear redes de cooperación y colaboración e incluso proyectos de investigación colaborativos.

Por último, invitó a las Instituciones de Educación Superior que pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a que valoren la posibilidad de incorporar esta iniciativa de intercambio y cooperación internacional.