AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Días atrás dio inicio uno de los programas, que junto con el apoyo las y los estudiantes de Colima con computadoras, mochilas, uniformes, y becas en efectivo, que son entregadas a estudiantes desde preescolar hasta nivel superior, harán trascender al gobierno del estado que encabeza Indira Vizcaíno Silva.

El programa al que hago referencia se llama Operación Salud Colima tamizaje y consiste en realizar estudios médicos a los estudiantes, para conocer datos vitales como el peso, la talla y el índice de masa corporal, así como obtener información clínica relevante a través de un pequeño análisis de sangre, para conocer el estado de salud de cada estudiante y así tomar las medidas preventivas y de intervención temprana cuando sea necesario.

En el arranque del programa, nuestra gobernadora les externó a las y los alumnos presentes que ellas y ellos son una prioridad para su gobierno.

Al tiempo que les comentó la importancia que tiene la salud para el ser humano, porque sin salud las cosas se complican y con salud el resto es lo de menos.

UN GRITO A TIEMPO

En los próximos años, la captación de agua será una necesidad prioritaria para todos, pues a como pintan las cosas, los conflictos y las guerras por venir serán por la falta de agua y no creo que estemos lejos en que una simple botella de agua cueste más que cualquier otro líquido.

En el norte del país ya tienen tiempo sufriendo por el agua que se la pelean entra el pueblo para su consumo y los ganaderos para sus animales.

También hay que decir que uno de los atenuantes, pero no se sabe por cuanto tiempo es la reforestación que ha propiciado en el programa Sembrando Vidas, por cierto, con excelentes resultados. Aun así, la amenaza de la sequía es latente.

Otro atenuante puede ser la captación de agua de la lluvia como ya lo comenzó la CIAPACOV allá por Zacualpan, pero que puede extenderse a todo el estado de Colima y servir como un ejemplo nacional.

En las viviendas también se podrían construir las canaletas que lleven el agua de la lluvia a los aljibes o cisternas que podrían ser en la parte inferior de las casas.

Son ideas que podrían funcionar, pero puede haber otras y mejores, de lo que no tengo duda es de que algo debemos de hacer antes de desgreñarnos por el agua y no es broma a ese nivel podemos llegar.

Y mientras no se comiencen a atacar las causas de la falta de agua, más rápido vamos a llegar a situación en verdad embarazosas.

Por tanto, no preguntes qué hacen los gobiernos, primero pregúntate a ti mismo(a) qué haces tu para cuidar el agua.

TONTOS NO, PERVERSOS SÍ

Al ver la actitud de los opositores quiero pensar que a ellos lo que menos les interesa en el pueblo, porque de otra manera, desde que salieron del poder se hubieran puesto a trabajar por un plan de gobierno que ofreciera mejores cosas que el proyecto de la 4T y en formar cuadros políticos sanos y preparados.

En cambio, se fueron por el golpeteo mediático, sarcástico y ramplón. Quizá con la idea de desgastar al presidente AMLO y hacerlo desistir en el trayecto de su mandato.

Creyeron que iba a ser fácil tumbarlo, pero no fue así, los han ido fortaleciendo al grado de que el triunfo de Morena es sólo cuestión de tiempo.

Créanme lo que les voy a comentar, caminando por las calles y preguntando, casa por casa por simpatizantes de AMLO y Morena, de 50 personas, dos o tres me dicen estar en contra, la gran mayoría me dicen: Morena tiene mi voto, al menos por la presidencia de la república. Amigas y amigos, no se ocupa más para darle continuidad a la transformación nacional.

Lo que me lleva a decirles a los adversarios, igual que el presidente: ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Los contras están moralmente en la lona y lo sabe.

Entonces a qué le tiran, bueno, déjenme decirles que en este momento los opositores le tiran al fraude y puede hacerse de la manera siguiente:

Desanimar al electorado, que no vote, para ellos perpetrar un mega-fraude que los regrese al poder. Este mega-fraude lo tienen muy bien entrenado con el embarazo de urnas, el mentado carrusel y otras artimañas que les permitieron estar en el poder por más de un Siglo.

No por nada el presidente, AMLO, los bautizó como: LA MAFIA EN EL PODER. Es lo que son una mafia que hacía negocios con los dueños del dinero que al final de cuentas resultaron ser los patrones de los gobernantes en turno.

Los neoliberales, no pelean por un gobierno al servicio del pueblo y menos para atender las necesidades de la gente más pobre, sino la oportunidad de hacer más dinero para sus bolsillos. Hoy los empresarios que no sólo no pagaban impuestos, sino que podían hacer lo que quisieran con el apoyo del gobierno, son los que mueven los hilos en los ataques al presidente, son los que manipulan a Xóchitl y su gavilla.

Nada más vean a quién obedecen los medios de comunicación corruptos y se darán cuenta de quienes son los verdaderos enemigos de México.

Así las cosas, no creo que el pueblo, que hoy goza de mejores condiciones de vida, permita el regreso de los malos de la película.

AL MARGEN

Jamás había visto una oposición tan desesperada por ocupar los cargos públicos por la vía plurinominal, ¿será que buscan protección por si las moscas?

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.