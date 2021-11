Opera indolentemente la Fiscalía anticorrupción en Colima

*Congreso local cita a comparecer al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Colima.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Colima, Héctor Francisco Álvarez de la Paz, deberá de comparecer ante el pleno de la Sexagésima Legislatura Local para que informe las acciones que se han implementado en el Estado “en el combate a la corrupción, luego de tres años de haber sido creada”.

El diputado y coordinador de la Fracción Legislativa del PRI en el Congreso del Estado, Héctor Magaña Lara, explicó que durante estos tres años de haber sido creada la Fiscalía Especializada Anticorrupción “a la vista de todos no ha dado resultados”.

“En este tiempo no he escuchado, ni he visto notas en los medios de comunicación que ya se judicializó una carpeta de investigación por actos relacionados con la corrupción o que se haya logrado alguna sentencia condenatoria.

“Tal parece que no existe esa Fiscalía, y creo que es necesario que su titular explique que ha hecho en estos tres años, que diga cómo funciona, que nos diga cuántos expedientes se han iniciado, y sobre todo, que nos explique porque tanta indolencia en su labor de investigación”, manifestó Magaña.

Es por ello que el Congreso del Estado, y a propuesta del propio legislador priista, aprobó citar a comparecer al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Colima, Héctor Francisco Álvarez de la Paz, para que en reunión de trabajo con los legisladores informe sobre su gestión al frente de esta.

Sin embargo, el Congreso Estatal no fijo fecha definida para dicha reunión de trabajo.

Es de mencionar que Héctor Francisco Álvarez de la Paz, fue nombrado mediante el acuerdo 95 de la Quincuagésima Octava Legislatura el día 5 de septiembre de 2018, para ocupar dicho cargo por seis años y aún le restan 3.