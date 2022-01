Nosotros no coartaremos la Libertad de Expresión: Indira Vizcaíno

*Los sucedió con los medios de comunicación en la ciudad de Colima, fue un incidente que no se va a volver a repetir.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Tras no permitirse el día de ayer martes el acceso a representantes de medios de comunicación a su habitual conferencia “Diálogos por la Transformación», la Gobernadora del Estado Indira Vizcaíno Silva, se disculpó por lo sucedió y comentó “nosotros no coartaremos la libertad de expresión”.

Explicó que ayer mismo tuvo información y comentarios al respecto, y aseguró que jamás van a coartar la Libertad de Expresión de nadie, «es más, los conocen y no tienen la piel sensible en ese sentido, sí fue un incidente que no se va a volver a repetir”.

Añadió al ser abordada por los medios de comunicación en el puerto de Manzanillo, que hubo un poco de contradicciones y detalles de ambas partes, la conferencia comenzó a las 6 de la tarde, los compañeros llegaron un poco cerca de las 6:20, tiempo después y conocen el espacio en el que cualquier ruido se refleja en la transmisión en vivo.

Remarcó no fue la mejor decisión, sin embargo, ofreció una disculpa por los inconvenientes, no era la intención que se tomará una decisión de este tipo y asumió que serán mucho más cuidadosos en el futuro.