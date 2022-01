Manzanillo se ilumina VS Pirotecnia/ Exgobernadores que no sueltan el poder

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Uno de los eventos que más turismo atrae en el año, sin duda alguna es el de Manzanillo se ilumina, ya que nos visitan personas provenientes de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Cdmx, Estado de México, Guanajuato, etc.

La edición de este año fue diferente a otras, noté una ligera mejora en la presentación y sincronización de la pirotecnia, se cumplió el objetivo, reunir a las familias manzanillenses, y a los visitantes de los diferentes municipios de Colima y otras entidades.

Ahí no había diferencias, todos se hermanaron para recibir el Año Nuevo y se vivió una gran fiesta.

Por otro lado elogio la postura de la alcaldesa Griselda Martínez para evitar la venta de cohetitos y la tradicional pirotecnia que históricamente deja eventos desagradables cada año, uno de ellos las quemaduras de diversos grados principalmente en menores de edad, ya que manejan dichos artefactos sin la supervisión de un adulto.

Además de los incendios que de generan por el mal manejo de la pirotecnia, que al caer dentro de casas que tienen algún material flamable, hace una combinación peligrosa y no es la primera vez que una familia lo pierde todo mientras los responsables del incendio sin pena ni gloria, andan como si nada.

Otros casos son de personas que salieron a celebrar Navidad o Año Nuevo a otro lugar, y al regresar encontraron su casa envuelta en llamas, por eso es importante que se regule el uso de la pirotecnia, ahí estoy totalmente de acuerdo con restringir el uso de la pirotecnia.

En el caso del evento Manzanillo se Ilumina, es una vez por año, es importante reconsiderar el que el uso de pirotecnia se garantice en esta fecha tan importante para los Manzanillenses y los que nos visitan.

EXGOBERNADORES no quieren soltar el poder y de alguna manera mantienen a sus incondicionales en los puestos claves del gobierno del estado, ahí siguen pasando información a sus jefes políticos, y ya se están agrupando en bloques para de manera tacita operar desde las dependencias, finalmente siguen ahí, seguros y hasta hacen mofa de otros que si trabajaron por el proyecto de la Cuarta Transformación.

Por eso es importante vigilar con lupa a quien dejan en un cargo de gran responsabilidad, he sido crítica al señalar el ejemplo del municipio de Manzanillo, dónde el abuso de poder y actos inconcebibles han sido cometidos por personas que a pesar de que hablaron pestes de la gobernadora durante la campaña, desgastando su imagen, su proyecto, hoy de forma cínica continúen en un puesto y se la pasen nadando de muertito.

Francisco Pico Zepeda actual Rector de la UTEM, ha utilizado el poder para darles trabajo a sus remoras, esos que lo han acompañado en varias campañas electorales, prueba de ello es el grupo de zánganos que metió a trabajar a la Universidad Tecnológica de Manzanillo y que no tienen ni méritos, para desempeñar dicho cargo, sin embargo los usa para que denosten públicamente a quienes señalamos lo que no está bien, ellos son leales al ex gobernador Fernando Moreno Peña.

En la USAE despacha la comadre de Pico Zepeda, y el esposo de ella es el encargado ejecutivo de asuntos sin importancia de Pico, es su gran amigo, por eso lo contrató, no por qué representa un valor agregado a la UTEM, lo mismo ocurre con la actual coordinadora de la USAE, que en el pasado tiene excesos y desaciertos que no le favorecen, como el aceptar tutorías inexistentes, para otorgar lugares en el Cendi hoy CAIC y quitarle la oportunidad a las trabajadoras de la educación, las historias se cuentan por decenas entre otros temas más.

De este grupo está una directora de bachillerato, que fue Secretaria del PRI en Manzanillo, y quién usó todo su poder e influencia en el gobierno de Ignacio Peralta, para salvarle el pellejo a su hermano acusado de abusar de una alumna, como premio, lo reubicarán, mientras otros están sujetos a proceso y enfrentan a la justicia, ella es fiel a la figura de Fernando Moreno Peña.

Esta horda de zombies políticos que buscan mantener vivo su organigrama, ya se están moviendo para seguir conservando sus posiciones clave, por eso les molesta la crítica, son de piel muy delgada y de muy poca vergüenza.

Carlos Flores Dueñas, quiere mantener a familiares, amigos y compadres en puestos claves, sobre todo a sus cercanos, para muestra basta el área de Recursos Materiales en la SE COLIMA dónde el verdadero tesoro reside en el comité de Compras, el cual es una cadena de amigos y compadres que siempre ganan vendiendo productos y ofreciendo servicios a la dependencia.

Ahí radica el interés de llevar la fiesta en paz, basta ver quién está al frente de las oficinas más importante y de toma de decisiones ésta área. Ahora busca colocar a amigos y compadres en puestos clave, fingiendo una empatía por la Cuarta Transformación.

En cuanto al ex gobernador Ignacio Peralta Sánchez ahí tenemos a varios funcionarios aún en puestos claves, el primer escalofrío vino con la ratificación del Director de Sefidec, pero en áreas financieras se debe revisar con lupa a quienes despachan ahí, que por cierto, están felices y contentos, pues seguirán sirviendo a sus jefes políticos y realizando sus prácticas más conocidas.

La lección que se aprende en que si un pésimo Secretario de Finanzas como lo fue Carlos García Noriega llegó a ser diputado, sin que se le señalará de nada, ni se le enjuiciará, ellos que son cola de León menos.

Hasta aquí llegamos, habrá más que decir en días posteriores, por eso en La Panga, damos datos reales y obviamente lastimamos intereses muy particulares de la mafia del poder, por eso reaccionan de esa forma.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Felicitaciones al personal de catastro, de tesorería y cajas en la presidencia de Manzanillo; de igual manera al personal que labora en el Centro de Negocios, y el Inapam en Manzanillo, excelente atención y servicio, sobre todo el día último del año, de lo bueno también debemos hablar.

REMO: Lo peor que puede haber es una madre que abandona un hijo. Los pretextos son muchos, que si dejó al marido, que si la abandonaron, es madre soltera o simplemente no salieron las cosas como creía que eran. Un hijo es y será lo más hermoso que una mujer puede crear en su vientre y el cuidar de ellos siempre, es la más sagrada Ley Natural de la Maternidad en las mujeres.