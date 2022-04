Nombra rector nuevos directivos en bachilleratos, facultades y centros universitarios

*Christian Torres Ortiz les pidió a los 39 nuevos directivos, “que la intensidad de su trabajo sea igual al compromiso que tienen con la Universidad de Colima”.

Colima.- Este viernes, en el uso de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica vigente en su Artículo 27, fracciones II, IV y VIII, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño otorgó nombramientos a las nuevas directoras y directores de algunos bachilleratos, facultades y centros universitarios

En reunión de trabajo celebrada en la sala de juntas de rectoría, les pidió a los 39 nuevos directivos, “que la intensidad de su trabajo sea igual al compromiso que tienen con la Universidad de Colima”.

Agregó que más que con el rector, su compromiso es con la Universidad, y ese compromiso tiene que permanecer intacto con esta institución, que tanto significa y que tanto nos ha dado a todos y a todas”.

Insistió en la necesidad de trabajar en equipo y que tomen esto como una premisa fundamental; “les pido,además, que no vean a sus planteles como una frontera;tenemos que trabajar de manera horizontal, esto es muy importante de entender para poder avanzar en proyectos de cuerpos académicos y de investigación, así como de programas de posgrado”.

Les dijo, también, que tienen todo el apoyo de la institución; “siéntanse con toda la confianza de tocar puertas para resolver todas las dudas y necesidades que tengan, ya que de lo que se trata es de trabajar en equipo de manera eficiente”.

Pidió a las y los nuevos directivos, que en su nueva encomienda pongan especial atención en el proceso de admisión, que se encuentra abierto desde el 25 de abril y recordó que, en el corto plazo, “la Universidad debe recuperar su actividad presencial en las aulas, prácticamente al cien por ciento; por eso, el esfuerzo que realicen en el nuevo plantel donde estarán será fundamental para la institución”.

Antes de concluir su mensaje, el rector los invitó a innovar, a ser creativos y pensar que se puede trabajar de manera diferente para lograr los objetivos planteados. Pidió además, no olvidar el origen de la universidad; “somos una universidad pública, por lo que tenemos que sacar la universidad a la calle; esto es, debemos abonar, ayudar y vincularnos para revertir y atender lo que está sucediendo en nuestro entorno; si no es con la educación, no veo qué otro camino pueda ser, y eso sí es una responsabilidad de nosotros”.

Por ello, les pidió a las y los nuevos directivos que vieran a sus planteles como una posibilidad de interactuar, de vincularse y actuar con la sociedad, “ya que pueden hacer una aportación determinante para reconstruir el tejido social que tan afectado está. Cualquier acción que puedan desarrollar en sus entornos hay que hacerlo, no hay que quedarnos dentro de las aulas solamente”.

Finalmente, varios directivos recién nombrados expresaron su agradecimiento y la confianza puesta en ellos y ellas para desempeñar esta nueva responsabilidad y refrendaron su compromiso con la Universidad de Colima y su rector.



En el nivel superior, los nombramientos otorgados fueron lods siguientes:

El Mtro. José Eduardo García Mendiola, director de la Facultad de Filosofía; el Mtro. Martín Gerardo Vargas Elizondo de la Facultad de Ciencias de la Educación; el Mtro. Obed Guzmán Ceja de la Facultad de Ciencias Marinas; la Dra Hortensia Parra Delgado, directora de la Facultad de Ciencias Químicas; el Dr. Pedro Flores García, director de la Facultad de Contabilidad y Administración de Colima y la Mtra. Elizabeth Sofía Alonso Hernández como directora de la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo.

También nombró a la Dra. Jéssica Cristina Romero Michel como directora de la Facultad de Derecho, al Dr. Jesús López de la Cruz, director de la Facultad de Ingeniería Civil; a la Dra. Janeth Aurelia Alcalá Rodríguez, directora de la Facultad de Ingeniería Electromecánica; al Dr. Víctor Hugo Castillo Topete, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; a la Licda. Carmen Elisa Quiles Medina, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras; al Dr. Emilio Prieto Díaz Chávez, director de la Facultad de Medicina; al Dr. Arturo César García Casillas, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; a la Mtra. Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, directora de la Facultad de Psicología y a la Dra. Guillermina Chávez Torres como directora de la facultad de Trabajo Social.

En el nivel medio superior, se entregaron los siguientesnombramientos:

Lic.Omar Bravo Gómez, director del Bachillerato 1; Ing. Domingo Ornelas Pérez, director del Bachillerato 5; Mtra. Adriana Tena Sagrero, directora del Bachillerato 7; Licda. Ana Laura Estrada Medina, directora del Bachillerato 10; Mtro. Constantino Absalón Mancilla González, director del Bachillerato 11; Mtro. Miguel Alberto Macías Amador, director del Bachillerato 13; Mtro. Juan Mimbela López, director del Bachillerato 14 y la Licda. Martha Gabriela Ahumada Hernández, directora del Bachillerato 15.

También nombró a la Mtra. Lizette Guadalupe Pérez Gutiérrez como directora del Bachillerato 16; a la Mtra. Mayra Macías Cruz, directora del Bachillerato 18; al Mtro. Gustavo Valpuesta Santos, director del Bachillerato 20; al Lic. Édgar Adrián Ceballos López, director del Bachillerato 21; al Mtro. Gabriel Navarro Márquez, director del Bachillerato 22 y al C.P. Aristeo Vizcaíno Vargas como director del Bachillerato 24.

Nombró además a la Licda. Griselda Lilián López Eusebio como directora del Bachillerato 25, al C.P. Juan Alberto López Aguirre, director del Bachillerato 26; a la Mtra. Ángela María Rivera Martínez, directora del Bachillerato 27; al Dr. Eugenio Sevares Bayardo como director del Bachillerato 28; al Mtro. José Guadalupe Vizcarra de la Rosa, director del Bachillerato 31; al Lic. Christian Emmanuel Barajas Pineda, director del Bachillerato 34 y al Mtro. Juan Martín Rico López como director del Bachillerato 35.

En cuanto a los centros universitarios, los nombramientos quedaron de la siguiente manera: Mtra. Mónica González Torres, directora de la Unidad para la Atención Integral a la Discriminación y Violencia de Género; Dr. Luis Enrique Cárdenas Voges, director del Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas y la Mtra. Mayra González Flores como directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género.