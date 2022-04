Se requiere “un estudio técnico” completo para decidir sobre el tema de moto taxis

*La sub secretaria de Movilidad recomienda “no adquirir motos ni poner en riesgo el patrimonio propio”.



Alfredo Quiles Cabrera



Colima.- Al celebrarse este viernes el primero de seis Foros de Parlamento Abierto, con el cual se pretende llevar a cabo, en una primera instancia, Reformas a la Ley de Movilidad Sustentable y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, la titular de la Subsecretaria de Movilidad del Gobierno del Estado, Blanca Livier Rodríguez Osorio, refirió que en el tema de las moto taxis se debe de realizar primordialmente “un estudio técnico” a fondo para analizar la factibilidad de integrar el mismo en las reformas que se pretende realizar a las leyes en la materia.



Ante el malestar de muchos taxistas, incluso propietarios de moto taxis, la funcionaria estatal “recomendó” a los interesados en el tema “no adquirir más motos ni poner en riesgo su patrimonio”, pues insistió en que el asunto tardará en ser resuelto.



Estos Foros son organizados por la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad de la Sexagésima Legislatura Estatal, que preside la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Patricia Ceballos Polanco, y este viernes se esperaba la participación de los 10 alcaldes de la entidad y sus directores de Tránsito y Vialidad.



La legisladora verde ecologista, en su intervención, afirmó que este primer foro “versa sobre un tema muy controversial que han venido arrastrando las pasadas legislaturas que es la regulación del tipo de transporte público particular comúnmente denominado moto taxis».



Se dijo “fiel creyente” de qué las 25 personas que ocupan una curul en el Congreso del Estado “estamos ahí representando los intereses y el bienestar de toda la sociedad colimense, no formamos parte del recinto legislativo para cumplir caprichos o ambiciones particulares o de pequeños grupos colectivos, nuestro trabajo es crear, reformar y adicionar normas y leyes, para tener una legislación estatal a la vanguardia, que permita qué nuestro estado sea armónico, pacífico y se mejore la calidad de vida de las y los ciudadanos”.



Patricia Ceballos señaló que este foro es un primer ejercicio en el cual es parte de un conjunto de ejercicios que tiene como objeto discutir el tema de las «moto taxis».



“Es de la competencia de la comisión que presido, llegar a un consenso qué beneficie a las y los colimenses pues estoy convencida qué resulta indispensable escuchar diversos puntos de vista, y en general a toda la sociedad, pues de esta forma es cómo se logra crear consensos entre todos los interesados”.