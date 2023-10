No se suspenden clases en Colima: Secretaría de Educación y Cultura

CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), informan que no hay suspensión de clases con motivo de las lluvias que se presentan de manera intermitente en la entidad, debido a que hasta el momento no existen afectaciones a vialidades ocasionadas por la tormenta tropical ‘Max’ en el territorio colimense.



Su centro se encuentra en el estado de Guerrero, por lo que sus bandas nubosas generan la probabilidad de lluvias intensas en algunos municipios de nuestra Colima. Hasta el momento, no se pronostican afectaciones severas para nuestra entidad, que comprometan la integridad de la comunidad educativa.



No obstante, se recomienda estar pendiente de la información emitida por las dependencias estatales que constantemente informan sobre la situación meteorológica actual en el estado de Colima y la región Occidente de la República Mexicana.