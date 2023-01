‘Ni baraja, ni corcholata (…); México necesita se hable con la verdad’: Beatriz Paredes

*Deja en claro sus aspiraciones a ser la abanderada presidencial de una Alianza Democrática. *Asistió el informe de la diputada Lizzie Moreno y participó en el foro denominado Diálogos por México, celebrado en Villa de Álvarez.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Ni baraja, ni corcholata. Solo persona”, así se expresó la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel, quien en Colima reiteró sus aspiraciones de ser precandidata a la Presidencia de la República para el proceso electoral federal del 2024 a través de “una amplia Alianza Democrática” conformada por las tres de las principales fuerzas políticas de México; PRI-PAN-PRD.

La Senadora de la República asistió este sábado al Informe Legislativo de la diputada Local Lizzie Moreno Ceballos y participó en el foro denominado Diálogos por México, celebrado en el Auditorio Municipal de Villa de Álvarez.

La ex gobernadora de Tlaxcala, diputada federal y ex dirigente priista, entre otros cargos, ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró sus aspiraciones a ser precandidata a la presidencia de la República por su partido y de una gran alianza democrática, habló sobre la sucesión presidencial en México, de la participación de las mujeres en política y sobre el desarrollo de la entidad, principalmente en el aspecto portuario, entre otros temas.

Paredes Rangel refrendó su aspiración de participar en el proceso de 2024, pero consideró necesario establecer un método incluyente.

Señaló que debe existir equilibrio entre las fuerzas políticas que participen en la alianza, donde se garantice la neutralidad y la participación de la sociedad civil.

Celebró el regreso de la alianza Va por México para las elecciones de 2024 y las de Coahuila y Edomex, que ya se encuentran en marcha, e indicó que “La elección de 2024 marcará no solo el futuro inmediato de nuestra patria, sino tendrá repercusiones en el mediano y el largo plazo”.

Afirmó que en ambos estados se tiene bueno candidatos, competitivos, y sostuvo su convicción de que la Alianza PRI-PAN-PRD dará buenos resultados en esas entidades.

Beatriz Paredes se dijo convencida de que el momento que atraviesa México requiere intentar nuevas formas de hacer política”. En ese sentido, señaló que la participación de la alianza opositora permitirá realizar el proceso electoral mucho más enriquecido.

Recordó que el actual gobierno federal de “supuesta izquierda” sólo ha recortado o cancelado una serie de programas y recursos de apoyo a la seguridad pública, al campo, a las madres solteras y a medicinas, entre muchos más, agravando así los problemas de México.

Con López Obrador, dijo, “hemos vivido un proceso de desmantelamiento y destrucción de instituciones”.

Se catalogo como una mujer al servicio de México. “No soy una mujer de cargos, sino de causas”, dijo.

Reconoció que a nivel nacional “algunas mujeres no saben gobernar; algunas no han gobernado bien y otras si saben gobernar. Algunas no han gobernado bien. En términos generales la gente de Morena no ha sabido Gobernar”, dijo.

Critico al presidente Andrés Manuel López Obrador “quien innecesariamente adelantó los tiempos y los adelantó para distraer a la opinión pública en los procesos electorales”.

Reafirmó su apoyo al federalismo, a la división de poderes, el respeto a la constitución y las instituciones que le dan equilibrio al ejercicio del poder en el sistema político mexicano; la transparencia y rendición de cuentas son piezas fundamentales que debemos ejercer consistentemente en cualquier gobierno.

Asimismo, dijo que esta es la primera “de varias veces que visitará Colima”.

COLIMA, UN PARAÍSO

Se refirió a Colima, señalando que en esta entidad se tienen las condiciones de tener un extraordinario desarrollo, pero la prevalencia de la violencia no permiten que Colima siga siendo lo que es para todos: un paraíso, pues la gente vive con temor.