Murillo Karam sale de la cárcel tras obtener prisión domiciliaria

Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salió de prisión este viernes luego de que un juez le concedió prisión domiciliaria.

El político no tendrá brazalete electrónico, ya que no se consideró pertinente. Salvo que se trate de una atención urgente, no podrá salir de su domicilió y habrá vigilancia permanente en la zona perimetral y en los accesos a su domicilio.

Murillo Karam entregará su pasaporte y visa y tendrá una alerta migratoria con la finalidad de que no pueda abandonar la Ciudad de México ni el país.

El exprocurador pudo obtener la prisión domiciliaria debido a que padece de Alzheimer entre otras enfermedades que durante su estancia en la cárcel se fueron agravando como la diabetes. También sufre de EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) e hipertensión arterial.

¿De qué se le acusa a Jesús Murillo Karam?

Jesús Murillo Karam enfrenta dos procesos con la justicia. En el primero se le acusa de los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, ya que se le considera el artífice de la ‘verdad histórica’ sobre el caso Ayotzinapa.

Con información de Radio Fórmula