Hezbolá lanza decenas de cohetes y drones contra Israel

Un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo durante la noche del viernes que el sistema de defensa aérea interceptó dos drones explosivos y varios misiles lanzados por el movimiento islamista Hezbolá, apoyada por el gobierno de Irán, en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano.

El ejército israelí dijo que se detectaron alrededor de 40 lanzamientos en la última andanada de fuego en la región de la Alta Galilea de Israel, y que algunos de ellos fueron interceptados y el resto cayeron en áreas abiertas. No se reportaron víctimas.

There is a rocket attack on #Israel, presumably from Lebanon – The Times of Israel

The Iron Dome system is in operation in different regions of the country. pic.twitter.com/P4Ztx8s9HX

— NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2024