Meteoroide cruza la atmósfera terrestre y brinda espectáculo visual lleno de luz

México.- Durante la madrugada de este lunes, el meteoroide Sar2667 cruzó la atmósfera terrestre y dio un espectáculo visual lleno de luz sobre el norte de Francia.

Here are four different views of asteroid #SAR2667 as it enters the atmosphere over Western Europe. #Meteor #France #UK pic.twitter.com/TwGmOrEw2r

— Nahel Belgherze (@WxNB_) February 13, 2023