Inauguran Arqueología del juego, piezas de infancia de Roberto Ventura

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A partir de las memorias de su infancia, el escultor Roberto Ventura creó alrededor de 15 piezas en mármol y ónix, que presentó este viernes en la sala de usos múltiples de la Pinacoteca Universitaria de la Universidad de Colima con el nombre de “Arqueología del juego, una historia de la imaginación en el espacio físico”.

Arqueología del juego, no sólo es una muestra de arte, sino un pretexto para recordar memorias de la infancia, compartir experiencias y revivir momentos donde se era un personaje, donde se creaban caminos, historias, y sobre todo se hacían amigos.

Esta muestra, dijo su autor, “también tiene que ver con la angustia de que los niños ya no juegan en un espacio físico, están ensimismados en los celulares, en las tabletas y videojuegos; en esta idea del espacio virtual contra el espacio físico, me puse a recordar todo lo que implica el juego y me pregunté de cuántas cosas se estará perdiendo esta infancia, esta memoria de sensaciones que uno construye, qué después se revela en un proceso de creatividad en la vida adulta”.

Para el autor, “las infancias se están perdiendo no sólo del espacio físico, sino de poder compartir con otros niños, de reglas y de desarrollar la imaginación”.

En esta exposición, que quedará abierta hasta el mes de abril, Roberto Ventura comparte la sensación propia, vivida a los tres años, de subirse a un camioncito de madera, “esa sensación de ser empujado y el vértigo que no podía controla”.

Sobre las máscaras de luchador que también hay en la exposición, recuerda ser un personaje que tenía poderes, que lucha por algo, “de pequeños soñábamos con ser luchadores; creo que de niño no le das importancia, pero de adulto reflexionas, recuerdas y entiendes lo importante que fue jugar”.

“Arqueología del juego, una historia de la imaginación en el espacio físico”, fue inaugurada el pasado viernes y por Roberto Ventura y Carlos Hernández, director general de Patrimonio Cultural, quien agradeció al autor por pensar en la Universidad para exhibir sus piezas, así como al rector de la UdeC, “por dar apertura a estos espacios qué generan nuevos públicos”.