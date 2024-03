MELY Y VIRGILIO VIRTUALES SENADORES

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

De conformidad con los resultados de tres encuestas de opinión pública que se obtuvieron mediante las empresas denominadas “Call Center” que nos hicieron llegar sin autorización de publicarlas, coinciden en que tanto Mely Romero Celis y Virgilio Mendoza Amezcua son los dos candidatos a senadores mejor posicionados desde su destape con muy pequeño margen de diferencia, para no decir en empate, mientras que Griselda Martínez por Movimiento Ciudadano está muy rezagada.

MELY ROMERO; LOS PROGRAMAS SOCIALES DE BIENESTAR LOS DEFENDEREMOS

En una reunión efectuada ayer con el Círculo Colimense de Analistas Políticos y los candidatos a senadores del PRI y el PAN, Mely Romero y Germán Sánchez en primera y segunda fórmula, abordamos varios temas de interés político estatal, Mely dio respuesta respecto a la problemática del estado de Colima que le expusimos, dijo que es cierto, que la gente está muy preocupada por la inseguridad pública en los municipios principalmente en varias colonias, es un tema prioritario de Colima y del país, se quejan de la falta de medicamentos, de equipo médico y de personal en los hospitales, centros de salud y dependencias gubernamentales como ISSSTE e IMSS, y también en el sector educativo, precisó que denuncian la falta de apoyo a las mujeres que tenían empleo, que no pueden dejar sus hijos en las guarderías particulares por sus altos costos, y dejan mejor sus empleos, hay mucha problemática que le compete al gobierno federal porque suspendió muchos programas.

La candidata Mely Romero dijo que irresponsablemente el gobierno federal desapareció programas sociales fundamentales, como fueron las guarderías infantiles, redujo muchísimo las medicinas y borró el seguro popular, y otros apoyos a los estados y municipios, en el futuro o en la siguiente legislatura de la Cámara de Senadores vamos a defender, -repitió- vamos a defender porque vamos a ganar en las urnas, todos los programas sociales actuales que se aprobaron para el bienestar como los apoyos económicos a las personas vulnerables y becas para estudiantes los defenderemos, pero lucharemos de nuevo por el seguro popular obligatorio, se requiere para que la gente no ande mendingando un servicio de salud, debe ser obligatorio e integral, apoyaremos para que todos los programas existentes permanezcan, afortunadamente están garantizados en la Constitución, porque además la mayoría de esos apoyos fueron aprobados por nuestros partidos también.

Agregó, la discusión y desacuerdos en ambas cámaras fue que no querían nuestros partidos la desaparición de las guarderías, del seguro popular y de varios programas más, sin reponer otros similares o mejorarlos, lo que hizo el gobierno federal fue solo eliminarlos para ahorrar gastos para concentrar y centralizar más recursos. Los legisladores federales de Colima debemos asumir nuestra responsabilidad con los colimenses y representados y salvaguardar y respetar más a la Constitución federal porque la centralización de los recursos de la federación hace más vulnerables al gobierno estatal y a los municipios que carecen hasta de lo fundamental, y vulneran también a la ciudadanía porque su población no puede esperar para defenderse o resolver sus propios problemas de seguridad hasta que manden personal de la federación y estén aquí algunos días.

GERMÁN SÁNCHEZ

El candidato a senador en la segunda fórmula con Mely Romero y que representa a los municipios del sur del estado, del distrito dos del orden federal, expuso sus puntos de vista respecto a la problemática que planteamos los analistas, y precisó que el origen de su familia es de Tecomán, Colima y que no únicamente está familiarizado con la problemática del campo sino también con la problemática de los diferentes sectores económicos, políticos y sociales ya que su principal labor es el área jurídica, a la que se dedica porque es abogado y atiende a muchos ciudadanos de varios municipios de diferentes sectores. Reconoció Germán Sánchez que es una cara nueva política que no tiene la misma trayectoria de otros perfiles con experiencia, aunque mucha gente quiere ver caras nuevas, tuve la experiencia de ser regidor en el Ayuntamiento de Colima, pero agradezco la oportunidad que me han dado en esta nueva encomienda.

CANDIDATURA DE VIRIDIANA EN MANOS DE MARGARITA MORENO

Así fue un tema de mi análisis político reciente que resultó ayer cierto, pues la recién nombrada por Morena como Coordinadora Municipal de la 4T de la capital y ex Delegada Estatal de los Programas Federales de Bienestar Viridiana Valencia denunció públicamente la negativa del Ayuntamiento de Colima para que le extendieran su carta de residencia para poder registrarse como candidata a la alcaldía de Colima por los partidos Morena, PT y Verde, y advirtió que es injusto que mientras la alcaldesa Margarita Moreno se queja de violencia de género por el partido que le negó la reelección, ahora la misma presidenta municipal comete también violencia de género contra ella al negarle la expedición de ese documento público. Es decir, la quieren mandar a la lona antes de subirse al ring.

