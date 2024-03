TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Hay quienes dicen que se prepara una guerra sucia de un bando político a otro, con motivo de las próximas elecciones 2024. De ser cierto, que lamentable sería, si esa la forma de competir, con lodo político en lugar de propuestas claras, y factibles. A todos los suspirantes, permítanme decirle que nuestra sociedad, requiere políticos de altura, preparados, conocedores de la problemática que afecta, que vulnera a nuestra ciudadanía. Los grandes temas que siguen siendo punta de lanza para atenderse, son educación, salud, seguridad y empleo bien remunerado, atenderlos.

La sociedad quiere conocer cómo se habrá de solucionar la carencia de agua, la tala inmoderada de árboles, que destino tiene los desechos tóxicos de los hospitales y de talleres de automóviles, tan solo por poner un ejemplo. Es necesario que los candidatos presenten sus planes de trabajo con seriedad y certidumbre. Porque luego sucede que algunos prometen bueyes y carretas, y cuando ganan, no se les ve el polvo. Nombres, nombres… natural al ser humano, acalorarse en la trifulca política, así como en los partidos deportivos, en el box y la lucha, algunas personas se apasionan, sobre todo aquellas que tiene más grande su televisor que su biblioteca.

Ya lo he repetido, se pierden parentescos, amistades no tan buenas, y hasta noviazgos, por defender a un desconocido que aspira a ganar un montón de lana, misma que a nadie repartirá, bueno, solo a su familia y probablemente, a algunos buenos comentaristas para que narren sus chocoaventuras, hablo de quienes ganan. Sin embargo, así semos los pobres mexicanos, testarudos y cerrados, creemos que el nuestro es el bueno y nos aventamos con todo, hay después nos disculpamos, a ver que sale.

Es necesario que los candidatos y candidatas establezcan de manera respetuosa, un mecanismo que los lleve a comprometerse y proponer, más que prometer. Caminos, carreteras, ciudades seguras, hospitales, escuelas, espacios de esparcimiento familiar, áreas deportivas, centros de rehabilitación para personas con adicciones diversas, crear ciberbibliotecas, lograr por fin, que ningún “funcionario” gane más que el presidente y menos, sueldos ofensivos, pues un trabajador de a pie, en promedio gana entre tres y seis mil pesos quincenales. Eso sin contar con la gente jubilada que entregó toda su vida a una institución o empresa, y gana una miseria.

Señoras y señores candidatos, existen puestos importantes y mucho por hacer, se necesita gente emprendedora que quiera hacerlo, gente con experiencia y vocación de servicio, dirigiendo, gestionando, coordinando. Gente sana emocionalmente y no ambiciosa, gente propositiva y no vengativa, gente que se ame y derivado de ello, pueda amar a los demás, a su tierra y a quienes puedan darles su voto. Hoy, nuestro estado y los demás que conforman nuestro país, requieren con urgencia gente madura en toda la extensión de la palabra, gente honesta que sume, que no divida ni reste, gente que multiplique como el maestro, los peces y los panes para que todos comamos.

Gente que acepte la crítica y se avoque a corregir sus errores aprendiendo de ello y no tome revancha porque le señalan sus hierros.

¿Será mucho pedir candidatos mexicanos, mujeres y hombres? México necesita a todos sus habitantes unidos con un solo propósito, desarrollo integral sustentable.

ABUELITAS:

Lo he señalado, no todo el pasado es malo ni todo el presente es bueno, por ello, apreciable leyente, analice, observe antes de decidir, escuche. Dice la palabra sagrada, “por sus frutos los conocerás”, es sanamente obligado que los ciudadanos conozcamos a quienes aspiran a manejar nuestros impuestos. Usted sabe quiénes han fallado en otros momentos, quienes han prometido sin cumplir, conoce a quienes se han llenado la bolsa y olvidaron sus compromisos, usted identifica a quienes dieron la espalda a sus electores. Es sencillo, evite votar por ellos. Tenemos el poder de elegir, de contratar a quienes serán nuestros empleados políticos, escojamos con el corazón y no con las vísceras, pensemos en un proyecto de nación y no de unos pocos, por favor. Es cuánto.

