Me he sentido acompañada desde que entré a la UdeC: estudiante con discapacidad

Colima.- Esta semana, Diana Beatriz Moreno García, alumna de Relaciones Internacionales de la Universidad de Colima, participó de manera virtual en el conversatorio “Unidades de Atención a Personas con Discapacidad en Educación Superior: Redes”, realizado por la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM (UNAPDI).

El conversatorio, donde participaron estudiantes de distintas universidades, fue moderado por Fabiola Soto Estrada, responsable del área de Atención a la Discapacidad del Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI). Ella dijo que la intención de esta actividad “es escuchar a los jóvenes para que reflexionen, revisen estructuras, líneas de atención y retos por enfrentar en las instituciones en estos temas”.

Diana Moreno, estudiante con discapacidad visual, comentó que el papel que tienen las unidades de atención a personas con alguna discapacidad en las instituciones de educación superior, “es ayudarnos a buscar herramientas y estrategias para completar un aprendizaje durante la carrera profesional, y así evitar que tengamos un rezago escolar”.

Además, narró su experiencia desde que ingresó a la UdeC; “cuando me presenté a hacer el examen de admisión al bachillerato, se me brindó el apoyo para responderlo, ya que el examen no está en braille o en formato digital. Desde entonces, me han dado un acompañamiento en mi trayectoria”.

Dijo que la UdeC “ha propiciado la conciencia de que las personas con discapacidad pueden hacer cosas y no se les tiene que limitar; cuando realicé el bachillerato estuve en la Brigada de Protección Civil de la UdeC y este año fui a un Verano de Investigación; valoro que nos den la oportunidad de realizar estas actividades”.

Las Unidades de Atención para Personas con Discapacidad “son indispensables porque muestran el interés por nosotros y las oportunidades que tenemos para desarrollarnos de manera integral e igual que el resto de los compañeros que se encuentran estudiando”, consideró.

Para ella, todavía existe desconocimiento de las Unidades de Atención, “falta que se les de difusión para que toda la población universitaria las conozca y así se pueda brindar más apoyo a jóvenes con discapacidad”.

Por último, dijo que dicha unidad tiene retos, como visibilizar a estudiantes con discapacidad, sensibilizar a la comunidad universitaria y a la población en general y buscar estrategias individualizadas para atender de la mejor manera las necesidades de cada estudiante, entre otras.