Logros de AMLO

Por: Francisco Pérez Medina.

Este día, el presidente de la república habrá de emitir su tercer informe oficial -hasta la fecha ha hecho 14 informes con distintas denominaciones y pretextos-. Es el tiempo en que llega a la mitad de su mandato y de una inevitable revisión sobre sus logros.

Sin escatimar, uno de los principales aciertos es el cobro de los impuestos a los grandes empresarios e identificar a aquellos evasores que, por años, habían mermado las arcas de la federación o presionado a la autoridad evitando el pago que todos los demás mexicanos de manera cautiva hacen sin poder escapar a éstos, con la finalidad de proveer de recursos al gobierno convertidos en políticas públicas y que permiten el sostenimiento del gobierno.

Hay que reconocerle también, que ha mantenido el manejo de la agenda pública sin dejar, por mucho tiempo, el dominio de la discusión y los temas que interesan al habitante del Palacio. Durante más de mil días ha logrado imponer qué temas y qué información es la que debe discutirse, sin permitir que nadie le arrebate el micrófono.

Por otra parte, ha conseguido impulsar la idea que, si no estás en su proyecto, es porque estás contra de la nación. No precisamente es la realidad, pero ha logrado hacer creer en una dicotomía en la que él es el bueno, que aquellos, que serán catalogados tales, no deberán cuestionarle, debiendo obedecer ciegamente como un dogma de fe y si lo haces, es porque mereces estar a su lado; en contraparte, aquellos que piensan por sí mismos, los que están en desacuerdo y con evidencias demuestran los desaciertos y fallas del gobierno, el que argumenta y lo expresa es considerado como un enemigo, emitiendo calificativos -ad hóminem- catalogándole de ingratos, ladinos, aspiracionistas, conservadores, y, su adjetivo favorito, neoliberales.

Ha logrado, hasta el momento, mantener una oposición agazapada y sin liderazgos que aglutinen a la mayoría de los mexicanos que no están de acuerdo en el rumbo que lleva el país. A los líderes formales de éstos, los ha mantenido a su disposición y danzando al son que a él le gusta sin hacer gestos ni chistar, seguramente al tener expedientes abiertos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Lo que sin duda hay que reconocerle es su capacidad de imponer la percepción, en la mayoría del magisterio, de que es un aliado de sus causas y de que no es como los otros gobernantes. La disminución histórica en el presupuesto de las escuelas normales, el lamentable y oscuro resultado de los exámenes del USICAM, el paupérrimo salario de la mayoría de maestras y maestros, la determinación de ofrecerles la vacuna Cansino, echarles en cara que han recibido su salario durante la pandemia u obligarlos a regresar en el peor momento de éstas no han mermado que sea en este sector de la población con quien más aceptación tiene su gobierno.

Por último, un logro incuestionable es que logre que la gente voltee al pasado más lejano sin que sea tocado su presente ni el de los suyos. Es de admirar como logra imponer que la gente pida juzgar al conquistador hace 500 años y evite juzgar a quien, con sus omisiones y negligencia, provocó el derrumbe del principal medio de transporte en la capital hace unos meses.

Salida

1.- De preocupar la seguridad del Ejecutivo; un grupo de maestros lo tuvo retenido por más de dos horas, sin que haya sido resguardado y protegido ante cualquier infiltrado que pudiera dañar su integridad.

2.- El presidente no tenía responsabilidad en el impago de los salarios de los maestros y trabajadores del gobierno del estado; la adquirió en el momento en que, por su propia voz y sin ser obligado, hizo la promesa de resolver el problema inmediatamente.

3.- Desde este espacio le deseamos lo mejor en los siguientes tres años del gobierno federal. Ojalá sean enumerados distintos a los que hoy pueden considerarse.