Locho falta a comparecencia ante la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local

*Solo asiste la ex diputada de MC, hoy legisladora de Morena Glenda Yazmín Ochoa.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Al celebrarse la tercer audiencia de alegatos, presentación de pruebas y defensa de ex servidores públicos que se les ha iniciado un procedimiento de Juicio Político, este jueves correspondió la comparecencia de ex funcionarios de la administración pública del Ayuntamiento de Colima 2018-2021: Leoncio Alfonso Morán Sánchez (ex presidente municipal), Glenda Yazmín Ochoa (ex Síndico) y Magdalena Ureña Pérez (ex regidora).

Sin embargo, el único asistente a esta comparecencia con la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura Local, fue la actual diputada de Morena Glenda Yazmín Ochoa (ex diputada por Movimiento Ciudadano).

Es de señalar que el ex alcalde Leoncio Morán hizo caso omiso a la convocatoria para comparecer, con el pretexto de encontrarse fuera del país y no haber sido notificado. En tanto que la ex regidora y actual integrante de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano Magda Ureña, compareció por escrito.

Al ex alcalde de Colima Leoncio Morán Sánchez (de afiliación política Movimiento Ciudadano fue candidato a gobernador en la pasada elección, donde perdió frente a la morenista, Indira Vizcaíno Silva, actual titular del Ejecutivo del Estado) se le abrió expediente de Juicio Político por un supuesto desvío de 53 millones de pesos durante su gestión administrativa 2018-2021, siendo presentada la solicitud y denuncia por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima.

De acuerdo al documento contra Morán Sánchez es por la presunción del desvío de 53 millones 538 mil pesos que fueron retenidos a los trabajadores por concepto de cuotas sindicales y que no fueron enterrados al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol) en agravio de los trabajadores.

Los burócratas municipales hacen una relatoría de la situación y las aportaciones descontadas a los propios trabajadores durante la gestión administrativa de Leoncio Moran.

Además, la dirigencia de la burocracia municipal de Colima presentó denuncias respectivas ante las Fiscalías General del Estado y Anticorrupción por el desvío de más de 53 millones de pesos fueron retenidos a los trabajadores y no enterados al Ipecol en perjuicio de los propios trabajadores.

Es de mencionar que en el caso de los integrantes del Ayuntamiento de Colima, que fueron convocados a comparecer ante la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local para el desahogo de pruebas y alegatos, ninguno de ellos tramitó amparo ante la justicia federal.