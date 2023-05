AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

La idea de un libramiento carretero que desfogara el tráfico de grandes camiones de transporte que van de Manzanillo a toda la república, nació en uno de los gobiernos más nefastos de toda la historia colimense.

Y me refiero a idea, porque no hay ni siquiera un anteproyecto de la obra pública, lo que sí hay son los cálculos, hechos con exactitud, para quedarse con parte de las participaciones federales. Lo explico: Ellos, los concesionarios, hicieron cálculos de la afluencia vehicular que pasaría por el libramiento por cierto período de tiempo, pueden ser semanas, meses o incluso años, es decir, si al mes ellos calcularon que pasarían tres millones de unidades de transporte, pero sólo pasaron dos millones, el gobierno de estado se comprometería a pagarles lo correspondiente a un millón de unidades, es decir: suponiendo se que pagarían 500 pesos por unidad, lo que tendría que pagarles el estado a los concesionarios sería una cantidad aproximada a los 500 millones de pesos cada mes.

No se espanten, fue sólo un ejemplo, lo que no me queda duda es que, los concesionarios bien pueden irse a las nubes con los cálculos del tráfico vehicular para robar a su gusto a los colimenses.

Esto me lleva a pensar, que Nacho Peralta quiso cerrar con broche de oro todos los desmadres que hizo con los recursos públicos en su administración.

Por cierto, su secretario de finanzas, un tal Noriega, ya fue vinculado a proceso por varios delitos en contra de las y los colimenses.

Aplausos para nuestra gobernadora, Indira Vizcaíno que presentó la demanda de nulidad contra la concesión del Libramiento Colima, a juzgar por los hechos iba a ser la corona de la corrupción de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez. Gracias gobernadora por no aceptar una obra ilegal, donde las ganancias iban a ser para los concesionarios y las pérdidas para el pueblo de Colima.

Y no hay duda de que, si se le rasca al resto de las obras, como el C5, por ejemplo, se van a encontrar con muchas linduras parecidas o peores. Por cierto, alguien conoce algún resultado positivo del C5, creo que ninguna de las cámaras funciona.

Con lo anterior se confirma que, en el tiempo de los neoliberales, las reformas a la Ley se hicieron para consolidar la corrupción y la impunidad, sustento de la riqueza de muchos de los que hoy figuran en la revista Forbes.

Tengo una inquietud, nos queda claro que las carreteras de cuota en México surgieron como uno de los grandes negocios de los neoliberales y que todavía estamos padeciendo porque las concesiones se dieron para muchos años. Pero qué pasaría si en Libramiento Colima se construye con dinero público y se cobra una cuota de recuperación de la inversión y el mantenimiento, únicamente a las unidades de transporte de doble rodado hacia arriba. Y ya que se recupere la inversión que la cuota baje al nivel de lo que cueste el mantenimiento de la carretera. Se los dejo en la mesa. Nota: sería un fuerte impulso al turismo que disfruta de nuestras playas y tesoros regionales.

EL ECO-PARQUE

Durante el sexenio de la gobernadora, Griselda Álvarez, nació el Parque Regional, Griselda Álvarez, como un pulmón de la capital del Estado y lugar de esparcimiento de las clases populares. Y otra de las regadas de Nacho Peralta al concesionarlo a la IP.

El parque regional Griselda Álvarez, era visitado por las familias colimenses de todos los estratos sociales, pero mayoritariamente por la gente de menos recursos, sobre todo en tiempos de la Semana Santa. Recuerdo que las cuotas que se cobraban no ajustaban para el mantenimiento del lugar, pero se mantenía en buena forma.

En cambio, ahora luce abandonado, triste y sin nadie que lo visite, la vegetación y los animales que ahí existen, están sufriendo daños que pueden ser irreversibles, por lo que urge su rescate.

Esperemos que no pase mucho tiempo, porque estoy seguro de que la gente de Colima vería con muy buenos ojos su rescate. Y regresarle el nombre original.

AL MARGEN

Desde aquí el pésame para la familia de mi amigo Dimas Torres López, quien se nos adelantó y ya goza de las bondades de Dios Nuestro Señor. Los hijos de Doña Carmen te recordaremos y llevaremos en nuestros corazones. ¡Hasta luego amigo Ronchi!