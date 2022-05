LA REVOCACIÓN SE APROBARÁ: VIRIDANA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

La diputada Viridiana Valencia Vargas coordinadora de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado en diálogo con los miembros del Circulo Colimense de Analistas Políticos señaló que ella y los legisladores morenistas y sus aliados traen bien definido el tema de la revocación de mandato que promovió el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador y que respaldó en Colima la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, por tal motivo nosotros continuamos abanderando y arropando la iniciativa para que en el futuro la ciudadanía pueda ratificar o remover al gobernador en turno.

Se le comentó que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) notificó al Poder Legislativo la resolución donde se le exhorta otorgándole 60 días para que emita la ley secundaria en materia de Revocación de Mandato, a lo que señaló la diputada Viridiana que debido a que se encuentra en Comisiones no se ha resuelto, pero será aprobada para ser congruente entre lo que -decimos y hacemos-. La legisladora morenista dio una amplia explicación sobre el proyecto de revocación que asegura que será aprobado al igual que otras iniciativas legislativas, escuchó también algunas observaciones, cuestionamientos y sugerencias que se le hicieron sobre temas relacionados a la salud, seguridad pública, educación, agricultura, etc.

NO ASPIRO A LA ALCALDÍA DE TECOMÁN NI DE COLIMA

Viridiana Valencia respondió a pregunta expresa de que no aspira a ninguna alcaldía, ni de Tecomán ni de Colima y que su objetivo personal hoy es hacer lo mejor que pueda en su labor como legisladora en beneficio de la gente, dijo que apoyará donde se le requiera una vez que termine su labor legislativa. Precisó también que pertenece a la escuela del Indirismo que representa Indira Vizcaíno porque siente que han trabajado unidas en el proyecto Colima y que lucharán para atender la problemática social más relevante del estado.

OPOSITORES PIDEN QUE REVOCACIÓN SE APLIQUE A INDIRA

Por otra parte, y poco antes de la entrevista con Viridiana, el diputado Héctor Magaña representante del Bloque Democrático por Colima, que lo integran diputados del PRI, PAN y PES, pidieron públicamente a Morena y sus aliados, que son el PT, MC y Partido Verde a legislar ya en materia de Revocación de Mandato, una vez que el Tribunal Electoral del Estado también dictaminó un resolutivo para obligar al Congreso del Estado a que lo haga y denunciaron también que Morena no quiere que sea evaluada Indira Vizcaíno Silva en la actual administración estatal, sino que Morena desea que la iniciativa se apruebe para aplicarla hasta el período 2027- 2033, ¿porque le temen? cuestionó dicho bloque.

¿RATIFICAR O REMOVER A INDIRA?

Ratificar o remover a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, el conflicto de fondo es que la revocación sea aprobada para aplicarla en la actual administración de Indira Vizcaíno, alegando que fue precisamente el mandatario del país quien promovió la iniciativa presidencial para que en su mismo período se aplicara en fast track y el mismo mandatario nacional pidió hacer lo mismo en los estados del país para de esta forma obligar a los gobernadores a no robar y hacer un buen papel, so pena de removerlos.

Miles de ciudadanos colimenses apartidistas vimos bien que por vez primera se haya realizado la práctica electoral de la revocación del mandato federal, aunque los partidos opositores prefirieron promover no asistir a las urnas quizás para no sentirse derrotados, pero lo mismo opinamos sobre la reforma electoral y constitucional local para que se practique dicha revocación en nuestro estado y como escuchamos por la propia coordinadora de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Viridiana Valencia la revocación sin duda será aprobada y señaló que no les preocupa que se aplique en esta administración o después, se ha mal informado éste tema porque no se ha definido, pero nuestra propuesta es que se homologue al igual que la iniciativa federal que demando el presidente, luego entonces que se aplique en la actual administración es mi opinión pero falta el acuerdo de todos los compañeros morenistas y aliados, la oposición no debe confundir, la revocación va y será aprobada tal como lo demandó el señor presidente del país.