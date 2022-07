AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción de Colima a cargo de Mario Ochoa García, como la carabina de Ambrosio, ni sirve ni funciona. A pesar de las denuncias que le han sido presentadas para que investigue, documente y persiga “los hechos que la ley considera como delitos de corrupción en el ámbito de competencia del Estado”, hasta ahora ha sido omisa, encubridora y cómplice de confesos delincuentes como el ex alcalde de Colima Leoncio Alfonso Morán Sánchez, políticamente entregado, junto con sus dos diputados locales plurinominales, a la non santa voluntad de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, su protectora.

En uno más de sus ya muy vistos y desgastados espectáculos altisonantes de pésima calidad como el que montó al medio día del que el jueves 30 de junio de 2022 en la sede principal del Ayuntamiento de Colima, para darse baños de pureza, terminó reconociendo su delito por la desviación de 55 millones de pesos que debió haberle enterado en tiempo y forma al Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado (IPECOL), además de 7.2 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 1.9 millones de pesos para becas que desvió a gasto corriente.

Ese día de su más reciente representación teatral, El Diablo de Locho públicamente reconoció que no pudo ponerse a mano con el IPECOL con las aportaciones del patrón y los trabajadores que durante su pasada gestión municipal aplicó a otros menesteres muy distintos; es decir, admitió deber los 55 millones de pesos que no pudo resarcirle porque se fue a su cuarta campaña electoral por la gubernatura del estado.

La confesión que de su delito hizo Morán Sánchez se suma a las pruebas que en su oportunidad le presentó a la Fiscalía Anticorrupción de Colima el denunciante Héctor Arturo León Alam, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, quien interpondrá una medida de apremio para que fiscalía general del Estado se pronuncie al respecto.

¿Qué espera el solapador Mario Ochoa García para actuar? si hasta el poder tras el trono, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, lo califica de mentiroso y de haberle heredado a la alcaldesa Margarita Moreno González “un soberano desgarriate”, y que nunca lo ha visto en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El inoperante funcionario que no ha encausado ni a un sólo funcionario público de anteriores administraciones municipales ni estatales, carece de excusas y pretextos para no dar ya el primer golpe en la persona del lenguarico y violento verbal Leoncio Alfonso Morán Sánchez. Si a su jefa le entendió que debía proteger al exalcalde, ya Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. le dejó en claro que no hay razón para seguirlo protegiendo.

Como en todo delito de robo, Leoncio Alfonso deberá, en su caso, restituirles los 55 millones de pesos a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Colima cotizantes al IPECOL, y pasar un buen tiempo internado en el Centro de Reinserción Social para que purgue sus pecados, se arrepienta, enmiende y rehabilite.

Se dice que…

*Felices, radiantes, triunfadoras, la tarde del sábado 2 de junio de 2022, en la plaza principal de la ciudad de Colima, Indira y sus “amiguis” celebraron el cuarto aniversario del triunfo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde bailaron por la transformación en su zumba espectáculo, mientras el pueblo bueno de Colima sufre los estragos de la más grave violencia jamás vivida. Ahora sí que los muertos al foso, los policías villavarenses incluidos, y ellas al gozo.

*Además de incompetentes, la gobernadora y sus damas de compañía, caballeritos también, todos son insensibles y frívolos. Abusan de los aguantadores colimenses que son de corta memoria y poco dados a cobrase agravios al menos en las urnas.

*Porque se concibe infalible, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nunca jamás reconocerá sus errores y equivocaciones. Y todavía tiene dos años y tres meses para terminar su obra “transformadora”.