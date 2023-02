Jesús Dueñas ¿Avanzada de Margarita Moreno?

Sociedad del conocimiento

Por: Alfonso Polanco Terríquez

A finales del 2022 se especuló que el diputado local Jesús Dueñas estaba en negociaciones para volverse morenista, incluso por ese motivo estaba favoreciendo con su voto a la fracción de gobierno y dejando en la soledad a su compañero de partido Héctor Magaña. Lo cierto es que el propio Dueñas García en reunión con el Círculo de Analistas Políticos de Colima, nos manifestó que él era más aliancista que priista.

Para tirios y troyanos la posición del diputado local Jesús Dueñas García en la Sexagésima Legislatura Local, se debió principalmente a que pertenece al grupo del ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien, según el imaginario colectivo, lo eligió y negoció con la hoy gobernadora para que pudiera obtener el triunfo sin dificultad frente a su oponente de morena.

Un mérito propio alcanzado por Dueñas García, independientemente del apoyo del ex mandatario estatal, es haber conformado un grupo de jóvenes que lo apoyaron hasta el último momento, sobre todo sus más cercanos amigos que nunca lo dejaron solo. Pese a que él niega haber sido bendecido por Nacho Peralta, lo cierto es que se le vincula en la actualidad en diversos medios no solamente con este ex gobernador, sino con su compañero legislador, Carlos Arturo Noriega García y con la esposa de este diputado local, Margarita Moreno, alcaldesa del municipio de Colima.

En la misma reunión con Analistas Políticos, el legislador dejó en claro que no había interés de su parte por ser alcalde de Villa de Álvarez, que su motivación estaba más enfocada al ámbito federal. A inicio de este mes Jesús Dueñas manifestó a través de las redes sociales que dejaba el PRI para incorporarse a las siglas del partido Movimiento Ciudadano, a partir de este momento las especulaciones han estado a la orden del día, con versiones que van desde que es una decisión personal, hasta la que él es parte de una estrategia del grupo político al que está unido.

A Dueñas García le queda claro en principio, que desplazar en la Villa de los Martínez en la alianza PRI-PAN-PRD a Esther Gutiérrez en el 2024 para ser candidato a alcalde se ve difícil, incluso de la misma forma ganarle; en morena no tenía espacio, ya están definidos Memo Toscano y Vladimir Parra, en movimiento ciudadano es posible siempre y cuando la actual regidora Perla Vázquez no desee volver a competir, en eso del ya merito, como manifestamos según por sus comentarios no desea ni ser alcalde, ni volver a competir para ser Presidente Municipal de Villa de Álvarez.

Ser candidato a diputado federal o senador podríamos considerarlo y creer que sería una decisión personal del actual diputado local, pero llegar a una de esas posiciones a través de la vía pluri se ve difícil, para empezar deberá desplazar al actual jerarca sin cargo de este partido en el estado, Leoncio Morán. Hay quienes especulan que Dueñas es la primera pieza que mueve el equipo político de Nacho Peralta, se menciona insistentemente que pronto podrían nombrar a Jesús Dueñas como dirigente de MC en el estado y con ello, la llegada de Margarita Moreno para que en el 2024 fueran juntos, al menos en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, todo lo anterior debido a las crecientes diferencias entre la alcaldesa de Colima y la actual Dirigencia del PAN en el estado, mismas que se antojan, según algunos conocedores de la política, insuperables porque saben que Margarita Moreno tiene a su mano poder y manejo de medios, con el cual no cuenta ni de broma según algunos analistas, la legisladora federal Julia Jiménez y su partido.

La forma en que ha sido desplazado el equipo del ex gobernador Nacho Peralta del PRI y no abrir el espacio para su gente es por lo que también se especula que sea una avanzada del equipo del ex gobernador, del diputado Carlos Noriega y su esposa Margarita Moreno, para que Jesús Dueñas vaya abriendo camino en el partido naranja, donde al parecer han sido bienvenidos ya que en la reciente visita al estado, del diputado federal, Jorge Álvarez Máynez, éste visitó a la alcaldesa según circuló en las redes sociales de ambos personajes.

Para el ex gobernador Fernando Moreno Peña, según lo comentado en reunión reciente con el Círculo de Analistas Políticos, ve francamente difícil que la alcaldesa de Colima deje al PRI, en segundo lugar comenta que Leoncio Morán tampoco permitiría lo anterior, pero con palabra más o menos finalizó diciendo: no lo creo pero de ser cierto, quien estaría feliz sería Riult, se le cumpliría su sueño de ser candidato al municipio de Colima.

Para despedirme. Otra verdad que circula en los pasillo de la Presidencia Municipal de Colima, comentan tirios y troyano que Margarita Moreno ha crecido políticamente, cuenta con la alianza con morena para no hacerle sombra para ganar, tiene algo que no tienen todos: dinero, pero sobre todo un grupo que la pueden financiar en todos los sentidos y con el desgaste que tiene acción nacional con la presencia de Pedro Peralta atrás de la actual dirigente y la salida inminente de Jorge Luis Preciado del PAN, la actual Presidente Municipal puede ganar sola. A ese nivel llega el narcisismo político del Margarita Moreno Team y ella misma. Nos vemos en otra entrega.