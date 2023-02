Se manifiestan Transportistas para exigir regularizar tarifas de grúas

*Existe un reglamento para regular las tarifas pero no ha sido publicado en el Diario oficial de la Federación.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.– Este miércoles por la mañana un grupo de empresarios del transporte de carga se manifestaron a las afueras de la oficina de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Pedrito, para exigir se regularicen los cobros de grúas.

Al respecto Juan Alcaraz, delegado de la CANATRAM en Manzanillo, mencionó que están exigiendo se haga efectiva la regularización y tabulación a los grulleros, también se pare la corrupción que por años se ha venido dando en materia del transporte de carga.

Detalló que hace 5 años aproximadamente hicieron mesas de trabajo con la SICT para reglamentar el uso de las grúas en las carreteras de jurisdicción federal, donde estuvieron las principales cámaras del transporte de carga y tras realizar sus modificaciones en dicha leyes, no ha sido aplicado.

Añadió: “no ha sido aplicado porque no lo han entregado al presidente de la República, para su publicación en el Diario oficial de la Federación”, entonces refirió que al no estar publicado dicho reglamento no existe en el país y entonces los concesiones de grúas pueden seguir cobrando sus propios tarifas.

Esta manifestación se realizó a la par con otras más que recorrían las carreteras federales del país, en señal de protesta a dichos cobros.