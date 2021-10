Javier Pinto llama a voces críticas que le den oportunidad de desempeñarse en Subsecretaría del Trabajo

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Partido Nueva Alianza (Panal), quien fue nombrado como subsecretaria del Trabajo en el nuevo gobierno de Colima, Javier Pinto Torres hizo el llamado a que le tengan confianza y oportunidad de servir a Colima.

“Si bien pudo haber sido motivo de reacción de que yo no formo parte del instituto político aliado, concretamente Morena, que me ven a lo mejor hasta como intruso y externo de parte de su militancia de ese instituto político importante (…)lo único que les puedo decir que me den la oportunidad de servir a Colima”.

Insistió que después de realizar su trabajo estará abierto a que lo critiquen de acuerdo a los resultados que de.

De esta manera, mencionó que se confía en las decisiones que toma la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva.

“Nos otorgó confianza de representar la subsecretaría del Trabajo, creemos e insisto que confiamos que la gobernadora toma las mejores decisiones para el estado”.

Agregó que la dependencia del trabajo es la encargada de regular las relaciones obreros-patronales y expuso no desconocer el tema, al haber sido secretario general de la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Apuntó que dará su maximo esfuerzo en la dependencia en beneficio de la población colimense.

PUEDE SER DIRIGENTE DE PANAL Y SUBSECRETARIO

Por otro lado, Pinto Torres agregó que es compatible una Subsecretaría con la presidencia del Partido Nueva Alianza.

“No hay nada legal que lo impida, vamos a continuar al frente del partido hasta donde mi Consejo Estatal lo permita, recordemos que este periodo del actual Comité de Dirección Estatal se vence a febrero”.

Apuntó que a partir de esa fecha será decisión de Asamblea estatal y el propio Consejo Estatal si se modifica el actual Comité.