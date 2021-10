Adolfo Núñez, Javier Pinto: SNTE

Sociedad de la información

Por Alfonso Polanco Terriquez

Desde el martes por la mañana las coordenadas políticas de la entidad tomaron un nuevo rumbo tras dar el conocer la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva, desde el puerto de Manzanillo quienes serán los actores políticos con los que arrancará su administración el próximo primero de noviembre.

Los nombramientos para unos causaron sorpresas, para otros no! Lo que si queda claro, que ella los nombra. Nadie más interviene, ni su papá, ni grupo alguno, eso demuestra que la mandataria estatal electa tiene en claro su papel y deja a tirios y troyanos que no se equivoquen de quién va a gobernar. En el primer nivel, de secretarías ninguno esta maleado, en realidad son caras nuevas, en las subsecretaría deja a más de un camaleón pero seguramente lo tendrá bajo vigilancia.

En lo que respecta como secretarios del gabinete nos congratulamos con la mandataria estatal electa, Indira Vizcaíno, en principio porque esta compuesto más por mujeres que por hombres, de ocho, seis son mujeres: Ma. Guadalupe Solís Ramírez (Secretaría General de Gobierno); Fabiola María Bayardo Cabrera (Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración); Rosi María Bayardo Cabrera (Secretaría de Desarrollo Económico); Martha Janeth Espinosa Mejía (Secretaría de Salud), Marisol Neri León (Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad) y María del Rosario Silva Verduzco, Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres; un aplauso para ellas y nuevamente congratulaciones con la Lic. Indira Vizcaíno.

Solamente tres varones estarán en primer plano, dos como secretarios y uno más en la oficina de la Gobernadora, como es el caso de Eduardo Jurado Escamilla; por su parte, el Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Manuel Llerandi Ruíz, será el Secretario de Seguridad; finalmente el único del gabinete, con más edad que los demás, Adolfo Núñez González como Secretario de Educación y Cultura.

Por primera ocasión, como miles de colimenses duramente los nombramientos no nos fijamos en la experiencia o capacidad de quienes van a estar al fente de más de una dependencia, la sociedad civil junto con cientos de columnista estuvimos a la expectativa de que no saliera alguien con un pasado gris, lleno de tintas en las manos y en ese sentido Vizcaíno Silva de nueva cuenta se saco el diez, son jóvenes en su mayoría, con buenas intenciones, con poca experiencia, sí, esperemos que no traigan consigo las malas costumbres de los que se van.

Después de los nombramientos hay quienes disienten de más de uno, otros ponen peros por su cercanía o parentesco con ella, más creo que debemos darle oportunidad. Indira Vizcaíno y quienes llegan con ella saben que a la licenciada no les gusta las traiciones, menos que no le rindan cuentas claras.

Que si abusan se van, por eso citamos que debemos darle la oportunidad a quienes fueron elegidos.

Durante 24 años la entidad fue gobernada por funcionarios que tienen experiencia, competencias, incluso en este última administración estatal que se va con secretarios con títulos en el extranjero o universidades de prestigio internacional y lo único que demostraron fue corrupción, robo al erario público y muchos problemas que dejan, tengan la seguridad que si alguno de ellos tuviera un bufete jurídico o contable, denlo por hecho que ni nos acercaríamos para pedir asesoramiento porque sino mi empresa se perdería en manos de ellos.

Al llevar acabo el anunció desde el puerto de Manzanillo la mandataria estatal manda varios mensajes políticos, económicos y sociales, en principio darle al municipio la categoría: polo de desarrollo por el cual el estado puede salir adelante en su administración; reconocerle a los manzanillenses y a los ciudadanos del Segundo Distrito Electoral federal el haber refrendado su triunfo, así como a los demás morenistas que estarán en las alcaldías y por lo tanto muchas acciones políticas se llevarán desde la costa, para detonarlos en otros puntos de la entidad.

Cada uno de los nombramientos en su origen y naturaleza eran polémico, ninguno fue fácil, pero en el espacio presente hablaremos solo de un ente. Para la Secretaría de Educación y Cultura, Indira Vizcaíno Silva contaba con demasiada propuestas como Armando Aguilera, Carlos Sotelo, Marisa Mesina, Leonardo Gutiérrez, Jaime Flores Merlo, Jaime Núñez, Javier Pinto, Rene Mendoza, Rosalba Farías, Adolfo Núñez, por citar, todas y cada una de ellas dignas de considerarse, el problema que algunas estaban viciadas de origen, otras, la constitución local les ponía un impedimento.

Por cualquiera que hubiera optado obtendría buenos resultados, los citados conocen del tema, tienen capacidades, competencias, quizás con algunos por su naturaleza le hubieran creado problemas a Vizcaíno Silva durante los siguientes meses, por su actitud de ser viscerales, no conocen ni la armonía, la paz y muchos menos el aprovechar los momentos para fortalecerse, solo piensan en destruir y muchas veces pese a contar con todo por tal de que quienes como consideran sus oponentes, pese a estar en su línea para ayudarlos, no los apoyan, sino todo lo contrario.

En especial su servidor esperaba la llegada a la Secretaría de Educación y Cultura en Colima de Javier Pinto, Rosalba Farías, Rene Mendoza o Armando Aguilera, cuando conocí que el designado era el ex perredista Adolfo Núñez de principio nos sorprendió, pero recordando que Núñez González desde hace años ha estado ligado políticamente a la familia Vizcaíno, creo que fue nombramiento ejemplar. El futuro Secretario de Educación y Cultura ha tenido una lucha política con Arnoldo e Indira Vizcaíno, Carlos y Jaime Sotelo, Rene Mendoza, entre otros, de años, en el partido del Sol Azteca.

Precisamente se dice que cuando Adolfo Núñez, era Secretario General de ese partido, Indira Vizcaíno, logró una curúl en San Lázaro. El hoy profesor Núñez

González tiene todas las credenciales para ser el encargado de la dependencia, es profesor de educación primaria. No lo conozco en persona, pero siempre he sabido que es una persona abierta al dialogo, a la discusión con argumentos, por ese motivo cuando amistades nos preguntaba que el SNTE salió perdiendo con la llegada de Adolfo Núñez, les afirmó que no.

Se equivocan, el próximo Secretario de Educación, si bien se le identifica más con los grupos de izquierda aglutinados en la sección VI del SNTE. Nunca renuncio al SNTE. En segundo lugar, su actitud, su espiritú es mas conciliador que de lucha, así lo demostró en su pasó por la regiduría, como Presidente del partido del Sol Azteca en Colima y como diputado en la Legislatura LV del Congreso Local.

Por lo tanto, Jaime Núñez, líder de la Sección VI del SNTE, junto con la sección hermana, la 39, bajo el mando de Heriberto Valladares, tendrán mas facilidad de dialogo, de llegar convenios a favor de la educación y de los trabajadores de la educación. Con Adolfo Núñez como Secretario de Educación y Cultura, por lo menos no serán sometidos, si la elección de quienes se hiciera cargo del ente fuera alguien que esta impuesto a someter y marginar, ha solo hacer sus caprichos, entonces Jaime Núñez y Heriberto Valladares si debieran haber estado preocupados.

Jaime Núñez y Heriberto Valladares, del SNTE VI y 39 deben tener presente que los convenios son nacionales y que así como el líder nacional Alfonso Cepeda ha llevado buenos arreglos para favorecer a la clase trabajadora con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Colima, tengan la seguridad que Indira Vizcaíno, gobernadora electa y Adolfo Núñez harán lo propio, es decir, viviremos los mejores años educativos, nada como el trato que se diera por seis años al magisterio, principalmente al estatal.

Por allí en redes sociales un cibernauta no concebía que la doctora Martha Janeth Espinosa Mejía fuera Secretaría de Salud por no contar con las credenciales propias, solamente dos reflexiones, estoy convencida que la designada por Indira Vizcaíno tiene más competencias que la actual Secretaría de la dependencia, quien sino fuera por el equipo que la rodea y por su hermano Mario Delgado desde cuando el mandatario estatal la hubiera quitado.

Para despedirme. Felicidades a los nuevos funcionarios. No todos los que trabajan o están en una dependencia estatal son corruptos, hay elementos rescatables pero ustedes que llegan ojalá que recobren el espíritu de funcionarios. Una felicitación a Javier Pinto, que logró con trabajo y a pulso una subsecretaria, la del trabajo, vaya que lucho demasiado para lograrla por eso va nuestras congratulaciones. Nos vemos en otra entrega.