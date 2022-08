Inicia el Octavo Encuentro de Pueblos Originarios

*Con la exposición “Nuestras raíces”, en el Museo Universitario de Artes Populares de la Universidad de Colima.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes, en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, iniciaron las actividades del Octavo Encuentro de Pueblos Originarios con una ceremonia prehispánica, una charla y la inauguración de la muestra temporal “Nuestras Raíces”, todo esto en el Museo Universitario de Artes Populares “Ma. Teresa Pomar” de la Universidad de Colima.

Tras una ceremonia prehispánica a los cuatro rumbos, en la que participó la Danza de Morenos de Suchitlán, dio inicio un breve conversatorio entre la profesora del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), Isolda Rendón Garduño con Guadalupe Candelario, representante de las danzas tradicionales de Suchitlán, en el que hablaron de la importancia de las tradiciones en nuestro estado.

Isolda Rendón destacó que hablar de los pueblos originarios no debe verse como moda o mero discurso político; “hace diez años Colima no figuraba como entidad con pueblos indígenas, hoy nos debe dar gusto el reconocimiento que se hace de su existencia y también que este momento no sea de uno, sino de todos los días. El patrimonio cultural en el que se asienta la base de nuestra entidad como colimenses, como región centro occidente, como mexicanas y mexicanos, están en los pueblos originarios. Mientras la población reconozca su raíz, tendrá identidad”.

Para inaugurar la exposición, se contó con la presencia de Carlos Hernández López, director general de Patrimonio Cultural de la UdeC, y de Guillermo Bricio, director del Museo de Artes Populares. El primero agradeció la presencia de los invitados especiales y de quienes apoyaron este proyecto y el segundo dijo que “esta fecha es importante porque habla del origen y porque quienes tienen esa conexión son las comunidades originarias”.

Dichas comunidades, agregó, “son las que transmiten esa información de generación en generación y nos corresponde, como institución educativa, compartir esa forma de ver y entender el mundo. Hay que conocer y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, es por eso que en esta exposición se cuenta con una amplia colección que inició desde el año 1981, una muestra bastante grande que nos recuerda precisamente nuestras raíces”.

En el evento también estuvieron el subsecretario de Cultura, Emiliano Zizumbo; Carlos Ramírez, coordinador general de Extensión en representación de Christian Torres Ortiz, rector de la UdeC; Jorge Padilla, subsecretario de Turismo; Fernando Rodríguez, director del Museo Regional de Historia; Samuel Salvador Ortiz, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como presidentes municipales, directores de cultura, diputados y representantes de los pueblos de Zacualpan, Suchitlán e Ixtlahuacán, quienes disfrutaron del recorrido por la exposición y de una muestra gastronómica.