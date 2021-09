Indira Vizcaíno marca agenda y rompe zonas de confort de los mismos de siempre…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Que si ya gobierna, que si llega a acuerdos, que si anda de gira de trabajo, que la entrega recepción de las dependencias muy rigurosa, que ya se puso de acuerdo con el congreso, que si va a reducir a siete secretarías al gobierno, que según ya saben quiénes serán sus integrantes en el gabinete, que tiene acuerdos con otras fuerzas políticas, en fin podría citar decenas de situaciones y suposiciones en torno a la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, que se pueden resumir en tres conceptos: organización, trabajo y responsabilidad; nunca ante se había visto que un gobernador electo realizara con tal pulcritud la entrega-recepción de cada una de las Secretarías de Gobierno del Estado, ahora que se busca rendir cuentas y hacer un proceso transparente para que a los y las colimenses no les quede la menor duda de que así será su gobierno.

También nunca se había visto a un gobernante trabajar antes de tiempo e ir a tocar puertas a las dependencias federales, para que una vez estando en el poder, no se pierda ni un solo minuto y se avancen en los temas más importantes de la agenda política en la entidad, con una visión ,muy amplia de lo que se tiene, Vizcaíno Silva va un paso adelante; y para quienes creen que ya saben quien integrará su gabinete, la gobernadora electa se ha manejado con tal discreción que no ha dicho quien va y quien no de secretarios, porque sabe que esa definición ella ya la tiene lista, pero será dada a conocer una vez que ella lo considere, así que la rumorología tendrá que esperar su turno.

La política es el arte de ponerse de acuerdo y los tiempos caóticos que heredará José Ignacio Peralta Sánchez, no dejan otra salida salvo la de ir avanzando en temas más importantes de la agenda política, donde los mismos de siempre cuestionarán las reformas propuestas por la actual legislatura, porque es evidente que meter en cintura a una entidad con desórdenes financieros, pésimos servicios a la ciudadanía y hacer de la austeridad una práctica común, no es un trabajo que les guste mucho a los opositores, ya que se verán afectadas sus zonas de confort.

Y no es que Indira Vizcaíno esté gobernando desde este momento, simplemente que ante la falta de una cabeza que dirija el estado de Colima, la gobernadora con su trabajo previo, les está dejando en claro a las y los colimenses que sabe gobernar y está lista para asumir el reto que representa nuestra entidad, donde será fundamental que todos cerremos filas y hagamos la parte que nos corresponda para que a Colima le vaya bien.

Los legisladores locales electos por su parte, han estado acudiendo a cursos, diplomados, orientados a asuntos legislativos, jurídicos y atención ciudadana, porque saben la gran responsabilidad que tendrán en sus manos al tomar una decisión y aplaudo que estén utilizando este tiempo para entrar con todo lo necesario para legislar para todos. Pero eso también le molesta a la oposición, que esperemos asuma su papel y con responsabilidad se sume al trabajo en beneficio de Colima, mismo que iniciará en el mes de octubre.

Total de que estamos a 48 días de que tome posesión como gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en medio de una profunda crisis económica y política heredada por José Ignacio Peralta Sánchez, la gobernadora electa con su agenda avanza y rompe las zonas de confort de los mismos de siempre.

Viene una nueva era, son nuevos tiempos, a Colima ya le toca estar bien.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: Siguen sin recibir pago de su quincena los maestros estatales adheridos a la Sección 39 del SNTE. Exigen trabajadores a su líder sindical iniciar el paro de labores, debido al impago que prevalece. Y es que muchos ya no tienen quién les preste dinero para el sustento familiar y para trasladarse a sus centros de trabajo. Están a dos días de que se junte con la otra quincena.

Cabe mencionar que los trabajadores de las diferentes dependencias al servicio del estado corren con la misma suerte. Caray, le sigue lloviendo sobre mojado a Ignacio Peralta, urgente se normalicen los pagos.

REMO: Hubo gira de trabajo con la diputada Rosi Bayardo, los diputados locales electos de Manzanillo Ana Karen Hernández, Isamar Ramírez, Andrea Naranjo y Rubén Romo, se reunieron hoy en la explanada del Pez Vela y definieron que estarán trabajando de manera coordinada ya que se han capacitado para ello y han conformado un equipo muy sólido. Manzanillo tendrá un bloque muy unido trabajando para que sea el epicentro de la Cuarta Transformación y se comprometieron a que sacarán adelante a Colima.

REMITO: Mal se ven los secretarios e integrantes del gabinete de Ignacio Peralta que han guardado silencio ante los temas del impago. Algunos que no soltaban a los medios de comunicación, hoy ni broma asoman la cabeza.

¡Señores, tan solo por solidaridad realicen un pronunciamiento, están a 48 días de dejar las oficinas, salgan dignamente y defiendan a los trabajadores a su cargo!