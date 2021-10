IMSS fortalecerá atención de pacientes pediátricos oncológicos en Hospital de Especialidades en Puebla

*Realizaron de manera virtual autoridades del Instituto su quincuagésima sexta reunión con las madres y los padres de menores con cáncer. *Se acordó optimizar el abastecimiento de medicamentos, reforzar protocolos de manejo para menores con cáncer y capacitación del personal de enfermería.

Puebla.- Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y directivos de la Unidad Médica de Especialidades (UMAE) Hospital de Especialidades de Puebla fortalecerán la atención de pacientes pediátricos oncológicos, en diversas áreas de oportunidad, a través de la capacitación del personal de enfermería, abasto de medicamentos, atención y seguimiento de protocolos.

En la quincuagésima sexta reunión con madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología, informó que tras su visita de supervisión al Hospital de Especialidades de Puebla se acordó optimizar el servicio de abastecimiento de medicamentos y reforzar el seguimiento de los protocolos de manejo para menores con cáncer.

Abundó que la Maestra Fabiana Zepeda Arias, jefa de División de Programas de Enfermería, acudirá a esta UMAE para revisar los procesos de enfermería, a fin de desarrollar una estrategia integral para robustecer la capacitación del personal para que se reafirme el trato profesional, humanitario y amable hacia los derechohabientes.

A su vez, el doctor José Álvaro Parra Salazar, director médico del Hospital de Especialidades de Puebla, explicó que a través del trabajo integral entre el coordinador Nacional de Oncología y la jefa de División de Programas de Enfermería se logrará una reestructuración en beneficio de los menores con cáncer.

Subrayó que se planea mejorar la programación de las quimioterapias donde se eviten problemáticas de abasto de fármacos, y que se llegó a una conciliación con las familias de pacientes pediátricos oncológicos para tener una política de puertas abiertas, resolver sus necesidades y contar con un mayor acercamiento.

Por otra parte, Óscar Reyes Miguel, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, informó que se continúa la capacitación del personal médico y de enfermería para desarrollar las habilidades necesarias de seguimiento a los casos dentro de la plataforma digital.

Durante la reunión virtual, señaló que dentro del aplicativo Banco de Sangre ya se habilitó un módulo de alta de usuarios, lo que complementará la funcionalidad de esta herramienta digital.

Reyes Miguel destacó que se trabaja en la configuración de la capacidad por atención en la fecha y hora para la agenda del aplicativo del Banco de Sangre, y se continúan los trabajos del módulo de cáncer de mama y las capacitaciones al personal de salud.

Referente al seguimiento en el registro de pacientes oncológicos, indicó que en la última semana se sumaron 90 personas a la plataforma para llegar a un total de 5 mil 651, 43 por ciento son pediátricos y 57 adultos, mismos que reciben atención en 51 hospitales del IMSS, 14 UMAE y 37 de Segundo Nivel.

Los acuerdos realizados en esta sesión fueron: dar seguimiento a los compromisos y áreas de oportunidad detectadas en la visita del Hospital de Especialidades de Puebla e informarlo en la quincuagésima octava sesión del próximo 20 de octubre.

Además, se dará seguimiento a diversos casos específicos, a las remodelaciones y diversas situaciones reportadas en el HGZ No. 3 de Aguascalientes, a la compostura del acelerador lineal de radioterapia del Hospital General Regional (HGR) No. 20 de Tijuana, Baja California; así como al incremento del número de camas para la atención de pacientes pediátricos oncológicos en el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) del HGZ No. 1 de San Luis Potosí.

También se acordó que en la siguiente sesión del 13 de octubre se invitará a participar a los jefes de servicios de Prestaciones Médicas y de Servicios Administrativos, se programará visita extraordinaria para el próximo viernes 8 de octubre, y se dará seguimiento a las situaciones reportadas de abasto y atención médica del HGZ No. 1 de San Luis Potosí.

Asistieron por parte del IMSS la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas; Borsalino González Andrade, director de Administración; doctor Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Unidad de Atención Médica;doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de UMAE; Jaqueline Moreno Gómez, coordinadora Normativa de la Dirección General; Marcela Velázquez Bolio, coordinadora de Operación con la Sociedad Civil y Organismos Autónomos; doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de la Oficina de Control; Maestra Fabiana Zepeda Arias, jefa de División de Programas de Enfermería; Eduardo Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración.

Además, Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto; Karina del Rocío Sarmiento Castellanos, coordinadora Técnica de Planeación del Abasto; José Luis Velasco Ruiz, titular de la División de Supervisión y Control de Abasto; Isaac Mejía Montes De Oca, jefe de División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud; Shadai Sánchez Osorio, coordinador de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General CMN La Raza; y la doctora Rossana Mireya Martínez Bucio, directora del HGZ No. 1 San Luis Potosí.

Por parte de las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos estuvieron las señoras Dulce, María, Abigail,Adriana, Ana, Anabelle,Araceli,Beatriz Armendáriz, Beatriz Hernández, Berenice, Blanca, Daniela, Edith, Erika Cuapio, Erika Hernández, Eva, Guadalupe, Hilda, Jessica, Jiovanna, Kate, Lilia, Laura, Lidia, Manuela, María Brenda, María Elena, María Luisa, Mónica Elvira, Mónica Garduño, Pamela, Perla Alejandra, Perla Elizabeth, Rafaela, Rebeca, Rocío, Sarahí, Sonia, Tania, Vianey y Yolanda. Además de los señoresMario, Adrián, Armando,Elías,José Luis y Nicolás.