Griselda Martínez y SSA México entregan la vialidad, ‘Petróleos Mexicanos’ pavimentada con concreto hidráulico

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Tras haberse firmado un convenio de colaboración en diciembre de 2022, entre el Ayuntamiento de Manzanillo y la empresa SSA México; la presidenta Griselda Martínez, junto con autoridades de dicha empresa, entregaron e inauguraron una nueva vialidad pavimentada con concreto hidráulico, se trata la calle Petróleos Mexicanos que se ubica entre la carretera Manzanillo – Minatitlán y la avenida del trabajo de la delegación de Tapeixtles.

Desde esa zona, se detalló que la obra consistió en pavimentar con concreto hidráulico en 365 metros lineales y un ancho de arroyo vehicular de 7 metros, en la cual también se atendieron las redes de agua y drenaje, y se renovará el sistema de alumbrado público, la cual liberará la carga vehicular en la zona de la carretera Manzanillo-Minatitlán, pues de acuerdo con datos sobre la circulación vial de la zona, se retirarán 53 camiones del arroyo vehicular pues anteriormente daban vuelta hasta la calle algodones lo cual favorece la movilidad vehicular y como consecuencia la operación del puerto en beneficio de la población.

La presidenta Griselda Martínez, tras reconocer la disposición de SSA México, recordó que hace en 2019, se visitó esa zona y que se encontraron con muchas calles que deberían ser atendidas, sin embargo dijo que en ese entonces, el municipio no tenía los recursos suficientes, pues se encontró con una administración quebrada, saqueada y endeudada, “y había que avanzar con 40 años de retraso en obra pública, no la teníamos fácil, teníamos que pagar deudas, prestar todos los servicios y atender el tema de seguridad, por ello cuando me plantearon que SSA México haría la vialidad, sin duda aceptamos, y ahora es una calle modelo como todas las que realizamos”.

Se dijo muy contenta de haberse terminado los trabajos de esta vialidad, en la que INPLAN ha jugado un papel preponderante para terminar con el desorden que tenía Manzanillo, “ahora tenemos un Plan hasta para el 2050, no es fácil ordenar el territorio y más cuando hay muchos intereses, en el país no hay un lugar donde se tenga un plan tan amplio como nosotros lo tenemos”.

Agregó que el objetivo de la administración que encabeza es dar calidad de vida a las y los manzanillenses, “hemos hecho muchas obras, muy bonitas, hemos hecho andadores bonitos, y muchas más, que lo hemos logrado porque no nos robamos el dinero, porque lo usamos con transparencia, porque no pedimos moches”.

En su mensaje, la directora de Relaciones Públicas y Asuntos Gubernamentales de SSA México, Ana María Camacho a nombre del director general de dicha empresa, Manuel Fernández Pérez agradeció el acompañamiento técnico que el Ayuntamiento de Manzanillo hizo para el desarrollo de esa arteria vial, “todo esto no hubiera sido posible sin su apoyo constante presidenta. Quiero manifestar que en SSA México, todos somos sus aliados y tenemos el interés de continuar con nuevas mejoras que hagan posible elevar los beneficios para Manzanillo, para la población y para la comunidad portuaria”.

De acuerdo con el proyecto, en una segunda etapa se hará un retorno y se semaforizará en el entronque con la carretera Manzanillo-Minatitlán, dando mayor seguridad en la movilidad de la zona.

En este evento, estuvieron presentes, la directora del INPLAN, Elisa Gutiérrez; el director general de Obras Públicas, Alam Vargas; el secretario técnico, Juan Manuel Torres; por parte de SSA México; el gerente de Recursos Humanos, Assael Carabantes; de beneficios operación Recinto Portuario, Miguel Rodríguez; la gerente de Ingeniería y Servicios, Alejandrina González; Jaime Sasso; entre otros.